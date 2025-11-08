Formula 1GP Brasile
Ordine d’arrivo F1, Sprint GP Brasile 2025: Norris vince davanti ad Antonelli. Leclerc 5°, Hamilton 7°
Il Mondiale di F1 2025 è proseguito oggi, sabato 8 novembre, con la Sprint del GP del Brasile, valido come ventunesimo round del calendario: nel primo pomeriggio italiano è andata in scena la gara breve sul tracciato di San Paolo, sulla distanza di 24 giri.
Successo del britannico Lando Norris (McLaren), che precede l’azzurro Kimi Antonelli (Mercedes), secondo, mentre sale sul gradino più basso del podio il britannico George Russell (Mercedes). Segue il neerlandese Max Verstappen (Red Bull Racing), quarto.
Quinta piazza per la Ferrari del monegasco Charles Leclerc, mentre conquista la sesta posizione lo spagnolo Fernando Alonso (Aston Martin). Settimo posto per il britannico Lewis Hamilton con l’altra Ferrari, infine centra l’ultimo punto a disposizione il transalpino Pierre Gasly (Alpine, ottavo.
ORDINE D’ARRIVO SPRINT GP BRASILE F1 2025
1 Lando Norris McLaren
2 Kimi Antonelli Mercedes +0.845
3 George Russell Mercedes +2.318
4 Max Verstappen Red Bull Racing +4.423
5 Charles Leclerc Ferrari +16.483
6 Fernando Alonso Aston Martin +18.306
7 Lewis Hamilton Ferrari +18.603
8 Pierre Gasly Alpine +19.366
9 Lance Stroll Aston Martin +23.933
10 Isack Hadjar Racing Bulls +29.548
11 Esteban Ocon Haas F1 Team +31.000
12 Oliver Bearman Haas F1 Team +31.334
13 Liam Lawson Racing Bulls +38.090
14 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +38.462
15 Carlos Sainz Williams +38.951
16 Nico Hulkenberg Kick Sauber +42.349
17 Alexander Albon Williams +55.456
RIT Gabriel Bortoleto Kick Sauber ritiro
RIT Oscar Piastri McLaren ritiro
RIT Franco Colapinto Alpine ritiro