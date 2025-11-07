Nicolò Bulega debutta in MotoGP: “Non guardo la classifica. Difficile capire le gomme. E gli abbassatori…”

Nicolò Bulega ha fatto il proprio debutto in MotoGP, cimentandosi nelle pre-qualifiche del GP del Portogallo. Il vice campione del mondo di Superbike è salito in sella alla Ducati ufficiale e ha provato a prendere le misure al nuovo mezzo sul circuito di Portimao, chiudendo al diciassettesimo posto. Il 26enne tornerà in pista nella giornata di sabato nel Q1 delle qualifiche e cercherà di risalire un po’ la china in vista della Sprint Race e della gara che chiuderà il fine settimana in terra lusitana.

Nicolò Bulega ha analizzato la propria giornata ai microfoni di Sky: “Non sono andato al di là delle aspettative, perché non avevo aspettative. Sono andato abbastanza bene, ma non sto a guardare la classifica. La cosa che mi interessava di più era stare sulla moto, capire tante cose e stare il più possibile sulla moto– Sto guidando ancora male e sono molto acerbo, ma è positivo. Ho fatto un sacco di giri, ed era la cosa più importante oggi. Nei prossimi giorni sarà dura: l’obiettivo non è il risultato, bensì solo quello di accumulare esperienza“.

Un confronto tra MotoGP e Superbike: “Le gomme sono molto diverse, e sono forse la cosa più difficile da capire in questo momento perché devi cambiare molto lo stile di guida. Devo inoltre usare gli abbassatori, che non abbiamo in Superbike, e dunque ho un gran casino in testa. Stanotte ci dormirò sopra e domani partirò con un giorno di esperienza in più“.