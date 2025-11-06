NBA, i risultati della notte (6 novembre): vincono Lakers, Celtics e Nuggets. Cade a sorpresa Oklahoma

Non si ferma l’NBA 2025-2026 che continua ogni notte a proporre le partite dell’inizio di stagione. Le squadre stanno affrontando un avvio no stop, scendendo sul parquet con frequenza assidua. Nella notte italiana si è assistito ad una nuova carrellata di partita, con ben 22 squadre protagoniste. Andiamo a scoprire tutti i risultati.

Nel primo match i Cleveland Cavaliers (5-3) hanno battuto in casa i Philadelphia 76ers (5-3) con il punteggio di 132-121, grazie soprattutto ad un Donovan Mitchell da 46 punti. Vittoria casalinga anche per i Detroit Pistons (6-2) che infilano la quarta vittoria di fila battendo 114-103 gli Utah Jazz (3-5). Protagonsita del match Cade Cunningham con una doppia doppia da 31 punti e 10 assist. Prima sorpresa della giornata è la vittoria in trasferta dei Brooklyn Nets (1-7) che passano ad Indiana per 103-112 contro i Pacers (1-7).

Tutto facile per i Boston Celtics (4-5) che travolgono in casa i Washington Wizards (1-7), fanalino di coda ad Est, con il punteggio di 136-107. Celtics che tornano alla vittoria grazia anche ai 35 messi a referto da Jaylen Brown. Vittoria tutto sommato agevole anche quella dei New York Knicks (5-3) che superano 137-114 i Minnesota Timberwolves (4-4) a cui non bastano i 32 di Randle. Quinto successo di fila per gli Houston Rockets (5-2) che battono in trasferta 109-124 i Memphis Grizzlies (3-6).

Successo esterno, al fotofinish, quello dei New Orleans Pelicans (2-6) che vincono 99-101 sul campo dei Dallas Mavericks (2-6), raggiungendoli all’ultimo posto ad Ovest. Top scorer del match Saddiq Bey con 22 punti. Vincono anche i Denver Nuggets (5-2) che in casa battono i Miami Heat (4-4) con il punteggio di 122-112. Jokic mette a segno una tripla doppia da 33 punti 15 rimbalzi e 16 assist, Fontecchio non supera i cinque punti.

Vittoria nel finale quella dei Portland Trail Blazers ( 5-3) che superano a sorpresa gli Oklahoma City Thunder (8-1) per 121-119. Prima sconfitta stagionale per OKC, nonostante i 35 punti di Gilgeous-Alexander. Stesso scarto (2 punti) per i Los Angeles Lakers (7-2)che ottengono la quarta vittoria di fila battendo i San Antonio Spurs (5-2) per 118-116. Partita in equilibrio fino alla fine decisa solo nel quarto finale con Doncic protagonista (35 punti). Il programma si è concluso con il successo interno dei Sacramento Kings (3-5) sui Golden State Warriors (5-4) per 121-116. A niente sono serviti i 30 di Richard ed i 28 di Moody per una Golden State che paga l’assenza di Curry.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Cleveland Cavaliers-Philadelphia 76ers 132-121

Detroit Pistons-Utah JAzz 114-103

Indiana Pacers-Brooklyn Nets 103-112

Boston Celtics-Washington Wizards 136-107

Newy York Knicks-Minnesota Timberwolves 137-114

Memphis Grizzlies-Houston Rockets 109-124

Dallas MAvericks-New Orleans Pelicans 99-101

Denver Nuggets-Miami Heat 122-112

Los Angeles Lakers-San Antonio Spurs 118-116

Portland Trail Blazers-Oklahoma City Thunder 121-119

Sacramento Kings-Golden State Warriors 121-116