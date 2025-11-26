Nadia Battocletti insegue il bis ad Alcobendas: nuova Classica del cross, poi gli Europei

Nadia Battocletti ha incominciato nel miglior modo possibile la stagione riservata alle corse campestri, dettando legge ad Atapuerca e vincendo così una della grandi Classiche del panorama mondiale di specialità. La fuoriclasse trentina ha messo il proprio sigillo in terra spagnola e per la prima volta in carriera si è imposta in questo appuntamento valido per il World Athletics Cross Country Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante riservato a questa disciplina).

L’argento olimpico e mondiale dei 10.000 metri ha piazzato un micidiale attacco negli ultimi cinquecento metri, lasciando sul posto la keniana Sheila Jebet e fornendo un chiaro segnale in vista degli Europei di Cross, che si disputeranno domenica 14 dicembre a Lagos. L’azzurra sarà chiamato a difendere il titolo continentale conquistato lo scorso anno, ma prima dell’avventura in Portogallo ci sarà un altro impegno agonistico di preparazione per la nostra portacolori.

Nadia Battocletti tornerà in scena domenica 30 novembre ad Alcobendas (alle porte di Madrid) per un’altra Classica del cross mondiale. Sui pratoni iberici andrà a caccia del bis dopo il sigillo di dodici mesi fa, partendo con i favori del pronostico contro avversarie di primissimo piano, a cominciare dalla già citata Jebet, dall’etiope Yenenesh Skimket (fresca vincitrice della Cinque Mulini), dalla burundese Micheline Niyomahoro e dalla britannica Megan Keith, mentre non sarà al via Likina Amebaw. Appuntamento alle ore 12.10 su un percorso di 8.040 metri.