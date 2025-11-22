MotoGP, ora è ufficiale: Jorge Lorenzo sarà il nuovo coach di Maverick Vinales

Maverick Vinales non molla la presa e prova a rilanciarsi dopo tanti dubbi e incertezze. Il pilota spagnolo, infatti, dopo stagioni decisamente complicate in MotoGP, vuole provare a invertire un trend negativo che, negli ultimi anni, lo ha visto sempre più allontanarsi dalle posizioni più importanti e, soprattutto, dai radar della classe regina. Il trentenne spagnolo, dopotutto, dopo il terzo posto in classifica del 2019, ha vissuto campionati anonimi con più cambi di team (3) che successi (2).

Nelle scorse ore, proprio per questo motivo, è arrivata l’ufficialità su una notizia di assoluta rilevanza. Jorge Lorenzo sarà il nuovo coach del pilota del team KTM Tech3. Un colpo di scena che era nell’aria già da diversi giorni ma che ora ha avuto il nero su bianco con i due protagonisti che hanno confermato questo binomio per mezzo dei loro canali social. Un accordo che sembra nascere in maniera seria e tutt’altro che campata per aria. Di seguito la nota rilasciata per quanto riguarda il lato del pilota classe 1995.

“Maverick Vinales inizia una nuova fase del suo progetto sportivo con l’inserimento di Jorge Lorenzo come suo performance coach. L’obiettivo di questa collaborazione è chiaro: lottare per il Campionato del Mondo MotoGP. Lorenzo lavorerà con Vinales in modo continuativo in tre aree chiave: la preparazione fisica e atletica, con particolare attenzione alla routine, all’allenamento ed al recupero adattati alle attuali esigenze della MotoGP. L’allenamento strategico, incentrato sulla gestione della pressione e del rischio, sulla costanza di gara e sul processo decisionale nei momenti critici. E lo sviluppo tecnico-sportivo, rafforzando l’analisi e la pianificazione del weekend di gara. Questa collaborazione sarà supportata da un team coordinato da Lorenzo e pienamente allineato al progetto di Vinales, con l’obiettivo comune di ottenere progressi solidi e sostenibili nel medio e lungo termine”.

Le parole di Maverick Vinales: “L’aggiunta di Jorge a questo progetto rappresenta una grande opportunità per imparare e migliorare sotto tutti gli aspetti. La sua esperienza e la sua prospettiva esterna ci aiuteranno ad andare avanti con fiducia. Inizio questa nuova fase con molta motivazione ed entusiasmo”.

Jorge Lorenzo spiega il suo punto di vista su questo binomio: “Maverick ha sempre avuto un talento naturale e una grande velocità. Il mio ruolo è quello di accompagnarlo, di condividere la mia esperienza e le mie conoscenze e di aiutarlo a raggiungere il suo pieno potenziale. Sono convinto che se miglioreremo in ognuna delle aree chiave, il successo sarà inevitabile”.