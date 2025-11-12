MotoGP, statistiche GP Valencia 2025. L’autodromo Ricardo Tormo è terra di tutti e di nessuno

Il Gran Premio della Comunità Valenciana porrà fine alla settantasettesima edizione del Motomondiale. In questo 2025 il palcoscenico dell’atto conclusivo tornerà a essere Cheste, comune di 8.000 abitanti situato a pochi chilometri da Valencia, città alla quale si fa ovviamente riferimento.

L’appuntamento farà il suo ritorno in calendario dopo la cancellazione patita lo scorso anno a causa della drammatica alluvione che aveva colpito l’intera regione, causando centinaia di vittime, proprio un paio di settimane prima dell’evento. L’edizione alle porte sarà quindi particolarmente sentita da un’area che ha saputo risollevarsi da una tremenda calamità naturale.

Il GP della Comunità Valenciana nasce nel 1999, quando viene completato il Circuito Ricardo Tormo, un autodromo concepito come un catino. Tale conformazione è apprezzata dagli spettatori, essendo studiata per permettere di ammirare l’intero tracciato da qualsiasi tribuna. Di contro è sgradita ai piloti, che considerano il tortuoso lay-out banale e privo di spunti. Sono 26 le gare iridate ospitate dall’impianto. Alle 25 edizioni del GP della Comunità Valenciana bisogna aggiungere il Gran Premio d’Europa del 2020, anno in cui si disputò un double-header.

GP VALENCIA – I DATI

CLASSE REGINA (500cc/MOTOGP)

Pilota con più vittorie:

Jorge LORENZO e Dani PEDROSA (4)

Il maiorchino ha trionfato nel 2010, 2013, 2015, 2016.

Il catalano ha primeggiato nel 2007, 2009, 2012, 2017.

Piloti in attività con vittorie a Valencia:

2 – MARQUEZ Marc (ESP) {2014, 2019}

2 – BAGNAIA Francesco (ITA) {2021, 2023}

1 – MIR Joan (ESP) {2020}

1 – MORBIDELLI Franco (ITA) {2020}

1 – RINS Alex (ESP) {2022}

Italiani vincitori a Valencia:

ROSSI Valentino (2003, 2004)

MELANDRI Marco (2005)

DOVIZIOSO Andrea (2018)

MORBIDELLI Franco (2020)

BAGNAIA Francesco (2021, 2023)

Moto vincitrici a Valencia:

Tra parentesi vengono indicate le date del primo e dell’ultimo successo.

10 – HONDA (2002, 2019)

8 – YAMAHA (1999, 2020)

5 – DUCATI (2006, 2023)

3 – SUZUKI (2001, 2022)

Piloti vincitori con moto differenti:

ROSSI Valentino (Honda 1; Yamaha 1)

STONER Casey (Ducati 1; Honda 1)

Record di vittorie consecutive:

2 – ROSSI Valentino (2003, 2004)

2 – LORENZO Jorge (2015, 2016)

Le Sprint sono state vinte da…

2023 – MARTIN Jorge (Ducati)

Piloti in attività con pole position a Valencia:

2 – MARQUEZ Marc (ESP) {2013, 2017}

2 – MARTIN Jorge (ESP) {2021, 2022}

2 – VIÑALES Maverick (ESP) {2018, 2023}

1 – QUARTARARO Fabio (FRA) {2019}

1 – MORBIDELLI Franco (ITA) {2020}

CHESTE – I DATI

MOTO2, ELENCO VINCITORI

2010 – ABRAHAM Karel (CZE)

2011 – PIRRO Michele (ITA)

2012 – MARQUEZ Marc (ESP)

2013 – TEROL Nicolas (ESP)

2014 – LÜTHI Thomas (SUI)

2015 – RABAT Tito (ESP)

2016 – ZARCO Johann (FRA)

2017 – OLIVEIRA Miguel (POR)

2018 – OLIVEIRA Miguel (POR)

2019 – BINDER Brad (RSA)

2020 – BEZZECCHI Marco (ITA) {GP Europa}

2020 – MARTIN Jorge (ESP)

2021 – FERNANDEZ Raul (ESP)

2022 – ACOSTA Pedro (ESP)

2023 – ALDEGUER Fermin (ESP)

Miguel Oliveira è dunque l’unico ad aver bissato la propria affermazione. Gli spagnoli hanno vinto 7 volte, ma hanno preso il largo solo in tempi recenti. I successi italiani sono, invece, 2 (Pirro nel 2011 e Bezzecchi nel 2020, seppur nel GP d’Europa).

CHESTE – I DATI

MOTO3, ELENCO VINCITORI

2012 – KENT Danny (GBR)

2013 – VIÑALES Maverick (ESP)

2014 – MILLER Jack (AUS)

2015 – OLIVEIRA Miguel (POR)

2016 – BINDER Brad (RSA)

2017 – MARTIN Jorge (ESP)

2018 – ÖNCÜ Can (TUR)

2019 – GARCIA Sergio (ESP)

2020 – FERNANDEZ Raul (ESP) {Europa}

2020 – ARBOLINO Tony (ITA)

2021 – ARTIGAS Xavier (ESP)

2022 – GUEVARA Izan (ESP)

2023 – SASAKI Ayumu (JPN)

Deve ancora nascere il centauro capace di imporsi più di una volta. Non sorprende la supremazia spagnola (6 hurrà), mentre l’Italia ha festeggiato solamente nel 2020 con Tony Arbolino.