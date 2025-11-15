MotoGP, Pedro Acosta: “Ho fatto un errore in curva 8, domani può andare meglio”

Pedro Acosta ha centrato il posto d’onore in occasione della Sprint Race valida per il GP di Valencia, appuntamento finale del Motomondiale 2025 di MotoGP in fase di svolgimento presso l’iconico circuito Ricardo Tormo. Terzo podio consecutivo in una gara corta per l’iberico, autore di un’ottima fase finale di stagione.

Il centauro di casa KTM h dovuto cedere il passo alla Gresini di Alex Marquez, il quale è poi arrivato al traguardo prima di tutti. Terzo posto invece la VR46 di Fabio Di Giannantonio. Una volta giunto in zona mista, l’iberico ha commentato quanto fatto:

“Mi è mancata un po’ la qualifica di oggi – ha detto Acosta – è vero che qui è difficile fare sorpassi. Ho fatto anche un errore in curva 8 dove sono andato lungo perché ho perso il davanti. È stato complicato recuperare. Penso che domani potrà andare meglio“.

Acosta ha proseguito: “La moto? Va bene, penso che Aprilia e Ducati abbiano più trazione, perdiamo tanto in questo. È un percorso che mi piace continuare. Io faccio la differenza in KTM? Non sono io a deciderlo, penso che sto lavorando bene. Sono più concentrato rispetto all’inizio dell’anno. Sappiamo che abbiamo dei limiti ma siamo vicini all’obiettivo che ci siamo prefissati. Un giorno arriverà anche il nostro giorno“.