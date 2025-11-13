Moto2, a Valencia si decide il titolo: Moreira è ad un passo da un trionfo storico

Siamo giunti allo striscione dell’ultimo chilometro, parafrasando il mondo del ciclismo. Lo striscione con il triangolo rosso è rappresentato dal fine settimana del Gran Premio della Comunitat Valenciana, ventiduesimo e ultimo appuntamento del Mondiale di Moto2 2025.

Sul tracciato intitolato a Ricardo Tormo andrà in scena l’atto conclusivo di una stagione che, senza ombra di dubbio, ci ha regalato emozioni e colpi di scena a non finire. Specialmente pensando alla lotta per il titolo. Fino a poche settimane fa sembrava tutto apparecchiato per il successo di Manuel Gonzalez ma, ora, è Diogo Moreira pronto, se non prontissimo, a togliere lo champagne dal ghiaccio per festeggiare il suo primo titolo iridato.

La situazione nella graduatoria generale parla chiaro. Il pilota brasiliano, infatti, comanda con 281 punti contro i 257 dello spagnolo. In poche parole un assegno in bianco verso il titolo. 24 punti di distacco sono un bottino assolutamente rassicurante che porta il pilota classe 2004 nativo di San Paolo verso un trionfo che, come detto in precedenza, fino a poche settimane fa sembrava molto complicato. Manuel Gonzalez, invece, si è fermato bruscamente (non vince una gara dal Mugello a giugno) e ha lasciato spazio al rivale.

Un rivale che ha preso abbrivio e fiducia (2 vittorie e 2 terzi posti nelle ultime cinque uscite) e che ora è davvero ad un passo dal titolo. Gli manca solamente la matematica, poi sarà trionfo. Il suo imperativo in vista di Valencia sarà solamente “non distrarsi” e chiudere la gara evitando rischi. Ad ogni modo, per perdere il titolo, dovrà sostanzialmente collezionare uno “zero” con Manuel Gonzalez che va a vincere sul Ricardo Tormo. Vedendo il trend dello spagnolo sembra quanto mai complicato vedere un guizzo finale per un pilota che non va a podio dal Gran Premio di Ungheria ad agosto…