Moto2, Diogo Moreira e Manuel Gonzalez si sfidano a Portimao con il titolo in bilico

Tutto in due gare. Si potrebbe riassumere in questo modo la situazione in vetta alla classifica generale della classe mediana. Diogo Moreira o Manuel Gonzalez. Chi sarà il campione del mondo della Moto2 per quanto concerne l’edizione 2025? La curiosità è enorme, ma occorrerà aspettare pochi giorni per sapere chi potrà togliere lo champagne dal ghiaccio per festeggiare.

Ci attendono due gare di estrema importanza. Decisive. Si inizierà nel corso di questo fine settimana con il Gran Premio del Portogallo, ventunesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di Moto2 2025. Sullo splendido scenario del tracciato di Portiamo, con i suoi sali-scendi mozzafiato e le sue curve meravigliose, saranno in palio 25 punti che potrebbero anche rivelarsi decisivi per l’assegnazione del titolo iridato.

Dopo quanto avvenuto in Malesia, la situazione si è fatta davvero interessante. Diogo Moreira ha piazzato il sorpasso ed è salito in prima posizione nella corsa verso il titolo e viaggia al comando con 256 punti e 9 lunghezze di vantaggio su Manuel Gonzalez che, dopo aver comandato la graduatoria per mesi, ha rallentato bruscamente in questa fase del campionato, lasciando spazio al brasiliano.

La tappa lusitana, quindi, potrebbe risultare decisiva. Se, infatti, Diogo Moreira dovesse conquistare 17 punti in più del rivale, sarebbe già campione del mondo. Altrimenti, tutto sarebbe trasportato nell’ultimo appuntamento, ovvero il gran finale del Gran Premio della Comunitat Valenciana sul tracciato intitolato a Ricardo Tormo. Portimao sarà lo scenario ideale per una battaglia di importanza capitale. Chi metterà le mani sul titolo della classe mediana? Lo scopriremo già in Portogallo?