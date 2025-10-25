Moto2, Holgado in pole a Sepang con il record della pista. Gonzalez può allungare su Moreira

Daniel Holgado tira fuori dal cilindro un giro da paura e fa il vuoto a Sepang nelle qualifiche per il Gran Premio della Malesia 2025, ventesimo e terzultimo capitolo stagionale del Mondiale Moto2. Sesta pole position in carriera (la terza nella categoria) per il rookie spagnolo del team Aspar, che si è già tolto la soddisfazione di vincere due gare al suo primo anno nella classe intermedia del Motomondiale.

Holgado ha semplicemente polverizzato il record del circuito, abbassando di quasi otto decimi il 2’03″633 firmato da Jake Dixon in FP2 e fermando il cronometro in 2’02″858. Un tempo mostruoso, che gli ha consentito di rifilare oltre mezzo secondo a tutti gli altri in condizioni di pista asciutta e candidandosi inevitabilmente al ruolo di favorito d’obbligo per la vittoria.

Prima fila completata dal belga Barry Baltus e dal britannico Jake Dixon, rispettivamente a 562 e 591 millesimi dalla pole, mentre a seguire troviamo gli spagnoli Albert Arenas e Daniel Muñoz davanti al colombiano David Alonso. Settimo posto per il leader del campionato Manuel Gonzalez, che ha limitato i danni in una sessione poco brillante anche grazie al risultato negativo del suo rivale diretto per il titolo Diogo Moreira.

Il brasiliano del team Italtrans non è infatti andato oltre una deludente sedicesima posizione a 1.316 dalla vetta e domani dovrà effettuare una grande rimonta per evitare di far lievitare eccessivamente i suoi 2 punti di distacco dalla leadership della generale. Da segnalare infine sul fronte italiano il 9° posto di Tony Arbolino ed il 21° di Celestino Vietti, eliminato in Q1.