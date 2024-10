Calcio a 5: Italia Femminile, missione compiuta! Serbia ko, Main Round dominato

Dopo aver battuto nettamente la Lituania e la Croazia, l’Italia femminile del calcio a 5 si ripete anche contro la Serbia conquistando così, nel mini girone di Vrnjacka Banja, la vittoria nel Main Round e l’automatico accesso all’Elite Round di Qualificazione ai Mondiali 2025 di Futsal.

Contro le padrone di casa non c’è storia: le ragazze di Francesca Salvatore dominano dall’inizio alla fine chiudendo il conto sullo 0-12. Meno di tre minuti ed è subito Adamatti a sbloccare la contesa, poi arriva Bertè per il raddoppio e la tripletta di Grieco, per lo 0-5 che all’intervallo fa capire quanto le azzurre siano superiori e determinate nel non lasciare nulla al caso.

Nella ripresa la musica non cambia, Italia ancora più feroce. Borges griffa il 6-0, a cui fanno seguito le segnature di Boutimah, nuovamente Bertè, Ferrara, altre due volte Adamatti e infine ancora Ferrara.

Arriva la fine del match. L’Italia fa 0-12, 3 vittorie su 3 partite giocate. Il primo esame del cammino verso i Mondiali è stato brillantemente superato. Ora l’attesa per conoscere le prossime avversarie delle azzurre si sposta al 31 ottobre, quando verrà effettuato il sorteggio per l’Elite Round del 18-23 marzo 2025.

SERBIA-ITALIA 0-12 (pt 0-5)

Serbia: Sipetic, Trisic, Drobnjak, Vukovic, Trbojevic, Jevtic, Babic, Perlinac, Maksimovic, Pruderovic, Marenic, Jevremovic, Milijkovic. Ct Vladimir Jovanovic

Italia: Sestari, Coppari, Borges, Boutimah, Adamatti, Carturan, Grieco, Mansueto, Vanelli, Ghilardi, Berté, Dal’Maz, Ferrara, De Siena. Ct Francesca Salvatore

Reti: 2’42”pt Adamatti (I), 4’37” Bertè (I), 7’31”, 9’38” e 15’03” Grieco (I), 1’36”st Borges (I), 3’18” Boutimah (I), 6’46” Bertè (I), 8’42” Ferrara, 10’20” e 12’05” Adamatti (I), 17’46” Ferrara (I)

Arbitri: Larisa Eleni Avramidou (GRE), Admir Zahovič (SVN), Marco Rothenfluh (SUI); Crono: Marko Aleksic (SRB)

Main Round FIFA Futsal Women’s World Cup

1a giornata, martedì 15 ottobre

Croazia-Serbia 8-0

Italia-Lituania 11-0

2a giornata, mercoledì 16 ottobre

Croazia-Italia 0-4

Serbia-Lituania 6-0

3a giornata, venerdì 18 ottobre

Lituania-Croazia 1-3

Serbia-Italia 0-12

La classifica dopo la 3a giornata

Italia 9, Croazia 6, Serbia 3, Lituania 0

Le date

Main Round: 15-18 ottobre

Sorteggio Elite Round: 31 ottobre

Elite Round: 18-23 marzo