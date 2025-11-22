Calcio a 5
Calcio a 5: Italia, è il momento del debutto ai Mondiali Femminili! Subito il duello con Panama
Dopo un lungo percorso durato praticamente un decennio, culminato nelle vittorie del percorso di qualificazione degli ultimi due anni, l’Italia del calcio a 5 è pronta a scendere in campo nella prima storica edizione dei Mondiali Femminili di futsal.
A Manila, nello scenario del Gruppo D, sta per arrivare il “Battesimo del Fuoco”: domenica 23 novembre, dalle ore 10.00, ecco il duello contro Panama per aprire il cammino iridato, in un gruppo che comprende anche Brasile e Iran.
Per le ragazze di Francesca Salvatore, l’obiettivo è chiaro: vincere e mettersi in tasca i primi tre punti, all’interno di una pool nella quale il target sarà quello di arrivare fra le prime due per accedere ai quarti di finale.
Renathina e compagne sono pronte. Vogliono mettere sul tartan della PhilSports Arena di Manila tutta la loro tecnica e il loro carattere di fronte a un avversario abbordabile, che però nasconde delle insidie legate al fatto che si conosce realmente poco. Le panamensi, dal canto loro, cercheranno presumibilmente di “inquinare” le trame di gioco delle azzurre e poi provare a ripartire con giocatrici come Laurie Batista ed Erika Hernandez, che peraltro erano presenti in nazionale anche nell’ultima Coppa del Mondo Femminile ma di calcio a 11.
Il primo tempo sarà importantissimo: rompere il ghiaccio bene, magari andando in gol, potrà togliere un po’ di tensione e liberare una squadra che ha voglia di far vedere al mondo quello di cui è capace.
Approccio, organizzazione, tecnica e killer instinct: tutte doti che l’Italia ha e che dovrà far vedere per mandare al tappeto Panama.