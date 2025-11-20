Altri video
La magia degli sport del ghiaccio torna a brillare in Italia: dopo 18 anni di attesa, la Coppa del Mondo riaccende Cortina d’Ampezzo e la sua nuovissima pista Eugenio Monti, un gioiello tecnologico pronto ad accogliere i migliori interpreti di bob, skeleton e slittino. Velocità vertiginose, curve da brividi e un’atmosfera da grande evento internazionale: è il ritorno che tutti gli appassionati aspettavano.
La prima puntata della nuova stagione di Salotto Bianco, lo storico talk di OA Sport guidato dall’inconfondibile duo Dario Puppo e Massimiliano Ambesi, riparte proprio dalla conca ampezzana con un viaggio tra emozioni, analisi e curiosità. Oltre alla Coppa del Mondo, spazio anche al mondo colorato e tattico del curling, con uno sguardo già rivolto ai prossimi Giochi Olimpici Invernali e alle ambizioni delle nazionali.
Un appuntamento ricco, brillante e pieno di passione per chi vive gli sport invernali 12 mesi l’anno.
Il ghiaccio scivola veloce, le storie corrono ancora più forte: Salotto Bianco è tornato.
