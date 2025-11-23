Mikaela Shiffrin detta legge dopo la prima manche dello slalom di Gurgl, distacchi non enormi

Proprio come a Levi anche a Gurgl è Mikaela Shiffrin a comandare la classifica dopo la prima manche dello slalom femminile. A differenza, però, di quanto accaduto in Finlandia, l’americana non ha già chiuso i conti con la vittoria, lasciando aperta una porta alle avversarie, che non sono così distanti e potrebbero mettere un po’ di pressione all’americana nella seconda manche.

Shiffrin come spesso le capita ha fatto la differenza sul piano finale, ma un’ottima Lara Colturi paga solo 31 centesimi di ritardo dall’americana. Un’ottima prima manche quella dell’italiana che corre per i colori dell’Albania, che può davvero andare a caccia del secondo podio consecutivo dopo quello di Levi.

Appaiate al terzo posto ci sono le svizzere Wendy Holdener e Camille Rast, entrambe in netta ripresa rispetto all’esordio ed entrambe con un ritardo di 48 centesimi da Shiffrin. Quinto posto per la tedesca Lena Duerr (+0.75), mentre già dalla sesta posizione dell’americana Paula Moltzan il distacco sale sopra il secondo (+1.02).

Settima la svedese Sara Hector (+1.15), che ha preceduto la Zrinka Ljutic (+1.32), ancora decisamente distante dalla versione migliore che lo scorso anno ha conquistato la coppa di specialità. Completano la Top-10 la svedese Anna Swenn Larsson (+1.44) e la tedesca Emma Aicher (+1.48).

Decisamente una prima manche convincente per Lara Della Mea, che con il pettorale numero 23 riesce ad inserirsi in undicesima posizione (+1.89) e dunque assolutamente con la possibilità di attaccare le prime dieci posizioni nella seconda. Il suo miglior risultato in carriera in slalom è un quattordicesimo posto, ottenuto lo scorso anno ad Are.