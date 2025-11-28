Marco Odermatt fuori nel gigante di Copper Mountain. Lo svizzero era davanti agli intermedi

Nella prima manche dello slalom gigante maschile valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino, in corso a Copper Mountain, negli Stati Uniti, è uscito lo svizzero Marco Odermatt, attuale leader della classifica generale e di quella di specialità.

L’elvetico era in vantaggio sull’austriaco Stefan Brennsteiner, sceso col numero 1 ed autore al momento del miglior tempo: Odermatt era davanti di 0.16 al primo rilevamento (terzo crono assoluto) e di 0.37 al secondo intermedio (miglior tempo complessivo).

Odermatt ha poi subito un rimbalzo nello stesso punti dove avevano sbagliato anche alcuni degli atleti che lo avevano preceduto ed è finito per toccare la neve con lo scarpone, scivolando fuori dalla pista. L’attenzione dello svizzero ora si sposta sul fine settimana di gare di Beaver Creek, con discesa, superG e gigante dal 5 al 7 dicembre.