Marco Bezzecchi chiude in bellezza e vince il GP di Valencia. Ennesima caduta per Bagnaia

Marco Bezzecchi chiude in bellezza il suo primo anno in Aprilia e vince da favorito il Gran Premio della Comunità Valenciana, ultimo round del Mondiale MotoGP 2025. Il pilota romagnolo ha archiviato al circuito Ricardo Tormo di Cheste il terzo successo della stagione (il secondo consecutivo dopo Portimao), raggiungendo quota 6 vittorie in top class e 12 complessive nel Motomondiale.

A differenza della Sprint di ieri, chiusa al quinto posto in seguito ad un primo giro da dimenticare, il Bez ha sfruttato nel migliore dei modi la sua pole position guidando la gara da cima a fondo nonostante il pressing del compagno di marca Raul Fernandez. Lo spagnolo del team Trackhouse completa dunque una strepitosa doppietta dell’Aprilia, ottenendo il secondo podio della carriera nella classe regina dopo il trionfo dello scorso 19 ottobre in Australia.

Terzo posto proprio come nella manche breve del sabato per Fabio Di Giannantonio, che tiene alta la bandiera della Ducati in assenza del campione mondiale Marc Marquez (out per infortunio) effettuando una bella gara in progressione e superando la KTM ufficiale di Pedro Acosta al penultimo giro per agguantare la quarta top3 della sua stagione con la GP25 del team VR46.

Risultato al di sotto delle aspettative per la coppia del team Gresini, con Fermin Aldeguer 5° davanti ad un deludente Alex Marquez solo 6° dopo essersi imposto nella Sprint. Per quanto riguarda gli altri piloti italiani si inseriscono in top10 Luca Marini (7° con la Honda) ed Enea Bastianini (10° con la KTM), mentre Nicolò Bulega porta a casa un punticino arrivando 15° anche grazie alle cadute con un gap di 26″ dalla vetta. Ritirati Franco Morbidelli e Francesco Bagnaia, il primo per un insolito incidente in fase di schieramento in griglia (tamponando Aleix Espargarò e facendosi male alla mano nella caduta) e Pecco dopo essere stato buttato fuori nel giro inaugurale da Johann Zarco.

CLASSIFICA GP VALENCIA MOTOGP 2025

1 M. Bezzecchi 40’52.458

2 R. Fernandez +0.686

3 F. Di Giannantonio +3.765

4 P. Acosta +4.749

5 F. Aldeguer +8.048

6 A. Marquez +8.166

7 L. Marini +12.644

8 B. Binder +14.582

9 J. Miller +15.497

10 E. Bastianini +17.460

11 M. Oliveira +19.304

12 J. Zarco +21.286

13 J. Mir +22.079

14 A. Rins +23.255

15 N. Bulega +26.144

16 A. Fernandez +36.854

17 S. Chantra +39.136

RIT A. Espargarò ritiro

RIT F. Quartararo ritiro

RIT M. Viñales ritiro

RIT J. Martin ritiro

RIT A. Ogura ritiro

RIT F. Morbidelli ritiro

RIT F. Bagnaia ritiro