Lewis Hamilton si ritira nel GP del Brasile: rientro ai box tra le polemiche e una penalità scontata

Dopo Charles Leclerc, anche Lewis Hamilton alza bandiera bianca. Il pilota britannico si è ritirato in occasione del GP del Brasile, tappa numero ventuno del Mondiale 2025 di Formula 1, a causa degli sviluppi del contatto avuto nelle prime battute della gara.

Riavvolgiamo velocemente il nastro. Il ferrarista nel corso del primo giro ha impattato la monoposto del rivale in forza alla Red Bull Yuki Tsunoda, perdendo l’ala anteriore e facendo gli straordinari per poter mantenere la propria vettura in pista. Successivamente, nella sezione conclusiva del circuito d Interlagos, ovvero L’Aquibancadas, il “Re Nero” in un incrocio di traiettoria ha tamponato incredibilmente l’Alpine di Franco Colapinto.

Durante l’ingresso della safety car (nel frattempo Bortoleto era finito a muro), il nativo di Stevenage ha fatto il suo rientro ai box sostituendo gomme ed ala anteriore; tuttavia poco dopo si è appreso anche di un danneggiamento al fondo della macchina, fattore che non gli ha permesso di essere competitivo.

Malgrado la volontà di concludere in anticipo la gara, il team Ferrari ha trattenuto Hamilton in pista prevedendo una penalità da parte della commissione di gara, arrivata al ventinovesimo giro, quando l’ex Campione del Mondo ha fatto il suo rientro scontando cinque secondi (in modo da non doverlo fare nel prossimo Gran Premio) non lesinando critiche via radio verso lavoro dei Commissari. Poi, al trentanovesimo giro, il box della Rossa ha autorizzato il ritiro.