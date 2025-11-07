Lewis Hamilton prova a pensare positivo: “Partendo 11° non dovrò fare altro che correre divertendomi”

Lewis Hamilton prova a fare buon viso a cattivo gioco al termine della Sprint Qualifying del Gran Premio di San Paolo, ventunesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Interlagos, laddove ha spesso scritto pagine epiche del motorsport, il “Re Nero” non è andato oltre l’undicesima posizione, venendo eliminato già nella SQ2. Un risultato non certo soddisfacente per il sette volte campione del mondo, che prosegue nella sua complicatissima annata in Ferrari.

La pole position della Sprint Race è andata a Lando Norris, che ha messo a segno un ottimo 1:09.243, con 97 millesimi su Andrea Kimi Antonelli, mentre è terzo Oscar Piastri a 185. Quarta posizione per George Russell a 252 millesimi, quinta per Fernando Alonso a 253, mentre in sesta posizione troviamo Max Verstappen a 337. Settimo Lance Stroll a 428 millesimi dalla vetta, ottavo Charles Leclerc a 482, quindi nono Isack Hadjar a 532, con Nico Hulkenberg decimo a 692.

Al termine delle qualifiche sprint, che sono andate a definire lo schieramento di partenza della Sprint Race di domani (spegnimento dei semafori alle ore 15.00 italiane, le ore 11.00 locali), il pilota del team di Maranello ha provato comunque a sorridere, nonostante le difficoltà, ai microfoni di Sky Sports UK: “Non certo la posizione che sognavo. Domani le previsioni del meteo mettono pioggia in arrivo? Lo so, ma non penso che possa cambiare molto dal mio punto di vista. Io cercherò solamente di divertirmi. Non posso fare altro. La stagione non è andata bene e non sta andando bene, per cui l’unica cosa che posso fare è correre divertendomi. Non avrò pressioni e cercherò di fare il massimo”.