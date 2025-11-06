F1, Lando Norris: “Spero di ripetere il weekend del Messico, ma a Interlagos sarà battaglia”

Lando Norris si è presentato carico e determinato nel corso del consueto incontro con la stampa che sancisce il via ufficiale del fine settimana del Gran Premio di San Paolo, ventunesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sullo splendido tracciato di Interlagos ci attende un weekend di capitale importanza per la stagione, con l’inglese che farà di tutto per difendere il suo primo posto in classifica generale.

Anzi, se possibile, il pilota inglese del team McLaren farà di tutto per allungare sul vicino di box Oscar Piastri, distante un solo punto, mentre Max Verstappen rimane sempre in agguato a 36 punti di distacco. In poche parole ci attende un fine settimana elettrizzante. La pista brasiliana, già di suo, regala sempre emozioni e colpi di scena, quindi aggiungiamo che il format del weekend sarà rivoluzionato dalla Sprint Race del sabato, senza dimenticare che il meteo potrebbe mettere lo zampino, vedendo le previsioni.

Nel corso della conferenza stampa odierna il pilota classe 1999 ha iniziato da un punto ben preciso: “Sperare e aspettarsi sono due cose diverse! Certo, spero di avere un altro weekend come quello del Messico, ma sarà difficile a causa della concorrenza. Direi, invece, che mi aspetto anche di essere competitivo e di poter vivere un altro buon weekend. Ma, non si sa mai, soprattutto con il meteo qui a Interlagos, è facile farsi sorprendere da chiunque. La corsa verso il titolo si giocherà sui dettagli e anche questo potrebbe fare la differenza. Il mio sogno è provare a dare tutto e vincere. Sin da quando ero bambino”.