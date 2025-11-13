Jorge Martin potrà correre a Valencia, ma dovrà scontare un doppio long lap penalty in gara!

Arrivano due notizie decisamente importanti per Jorge Martin. Il campione del mondo della classe regina della scorsa stagione, infatti, potrà prendere parte al fine settimana del Gran Premio della Comunitat Valenciana, ventiduesimo e ultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025.

Il pilota dell’Aprilia, che era volato a Cheste sul tracciato intitolato a Ricardo Tormo, per farsi visitare dai medici del circuito, ha ricevuto questa mattina il “via libera” ufficiale e, di conseguenza, è stato dichiarato “Fit”. Finalmente potrà tornare in moto dopo una stagione totalmente condizionata e rovinata dagli infortuni. Per fare due numeri, quest’anno “Martinator” ha disputato solamente 7 tappe. Il Gran Premio del Qatar con l’ennesimo grave infortunio di Lusail, quindi le gare di Brno, Red Bull Ring, Balaton Park, Aragon, Misano e, appunto Motegi. Davvero troppo poco.

Ma, se da un lato è arrivata una buona notizia, dall’altro ne é arrivata una meno positiva. Il pilota classe 1998, infatti, dovrà scontare due long lap penalty nella gara di domenica. Per quale motivo è arrivata questa penalità? Bisogna tornare al Gran Premio del Giappone di fine settembre. Al via della gara di Motegi, infatti, lo spagnolo ha perso il controllo della sua moto ed è caduto, trascinando a terra con con sé anche il compagno di squadra Marco Bezzecchi. Per Jorge Martin è arrivata una frattura alla clavicola destra, che ha reso necessario un intervento chirurgico che lo ha lasciato fermo fino a questo weekend.

Si può parlare di un colpo di sfortuna per lo spagnolo? Forse, ma c’è dell’altro. Il ritorno in gara del nativo di Madrid proprio per l’ultimo appuntamento dell’anno avrà una duplice motivazione. In primo luogo far riprovare al campione del mondo uscente il brivido della moto, dall’altro fargli scontare questa penalità che, in caso non fosse sbarcato a Valencia, avrebbe dovuto scontare nel primo appuntamento della prossima annata.