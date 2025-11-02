Jonathan Milan: “Volata perfetta dalla terza posizione, un bel modo per salutare”

Domenica soddisfacente per Jonathan Milan, che ha vinto il Criterium di Singapore, evento gestito da ASO (organizzatore del Tour de France). Il velocista della Lidl-Trek, capace di conquistare due tappe e la maglia verde all’ultima Grande Boucle, si è imposto in volata davanti all’eritreo Biniam Girmay e al belga Jasper Philipsen, portando a casa un bel risultato in un appuntamento non ufficiale di fine stagione andato in scena sotto la pioggia che aveva portato a cancellare la prevista cronosquadre d’apertura.

Jonathan Milan ha espresso la propria soddisfazione al termine della kermesse: “Oggi mi sono divertito. I ragazzi si sono comportati bene ed è stata una gara bella, molto battagliata visto che sono andate vie due fughe importanti, l’ultima delle quali in particolare con ragazzi piuttosto forti che è stata ripresa a 800 metri dal traguardo”.

Il 25enne ha poi proseguito: “Abbiamo fatto la prima ora di gara sotto una pioggia piuttosto forte ma ci è andata bene, perché nell’ultima mezz’ora sostanzialmente ha smesso. Nel complesso, è stata una bella giornata, magari non dal punto di vista meteorologico ma è un bel modo per salutare Singapore e guardare ora a Saitama dove speriamo di fare altrettanto bene perché, alla fine, è sempre un obiettivo finire l’anno al meglio”.

Il friulano ha poi analizzato nel dettaglio i due sprint odierni: “La prima volata, quella per lo sprint intermedio, l’ho sbagliata prendendola troppo davanti e Philipsen mi ha passato, mentre la seconda, quella più importante con la vittoria in palio, l’ho approcciata in posizione perfetta grazie al fantastico lavoro di Theuns e, lanciandomi dalla terza posizione, è andata bene”.