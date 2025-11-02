Strada
Jonathan Milan vince il Criterium di Singapore, bella stoccata in volata
Jonathan Milan ha vinto il Criterium di Singapore, una delle tradizionali kermesse di fine stagione messe in piedi da ASO (gli organizzatori del Tour de France). Il velocista friulano si è imposto sotto una pioggia torrenziale, giganteggiando in volata al termine dei sessanta chilometri previsti dopo la cancellazione di una breve cronosquadre e mostrando una buona condizione con cui affrontare il lungo inverno di preparazione in vista dei prossimi impegni previsti tra gennaio e febbraio.
Lo sprinter della Lidl-Trek, che in questa annata agonistica ha saputo conquistare la prestigiosa maglia verde alla Grande Boucle, ha prevalso di una ruota nei confronti dell’eritreo Biniam Girmay (Intermarché-Wanty), terzo posto per il belga Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck). Si trattava nei fatti di un’esibizione, dunque il numero di successi tra i professionisti rimane a quota 25 per l’azzurro, con due tappe del Tour de France e due frazioni della Tirreno-Adriatico a impreziosire il 2025.
Il gruppo aveva ripreso a 800 metri dall’arrivo i cinque fuggitivi che avevano animato la corsa negli ultimi 23 chilometri: Ben Healy (EF Education-EasyPost), all’attacco negli ultimi 23 chilometri assieme a Primoz Roglic (Red Bull-Bora-hansgrohe), Tim Wellens (UAE Team Emirates XRG), Ben O’Connor (Team Jayco AlUla) e Ivan Romeo (Movistar). Da annotare la sesta piazza di Davide Stella (UAE Team Emirates XRG).