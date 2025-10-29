CiclismoStrada
Ciclismo, dove correranno gli italiani nelle squadre World Tour 2026
La nuova stagione scatterà a gennaio, ma si stanno completando i roster per le varie squadre in vista del 2026. Tante le decisioni ancora da prendere sia sui contratti che addirittura sulle fusioni tra le varie compagini, ma per adesso ci sono alcune certezze: l’anno prossimo vedremo almeno cinquantuno italiani schierati al via del World Tour, il massimo circuito internazionale di ciclismo.
In attesa di Lorenzo Finn, ancora nella squadra satellite della RedBull, le stelle tricolori sono Giulio Pellizzari, Filippo Ganna e Jonathan Milan, pronti a regalare soddisfazioni ai colori azzurri. Ci sarà anche la maglia tricolore di Filippo Conca, con la Jayco AlUla.
Andiamo a scoprire nel dettaglio l’elenco di tutti i corridori italiani con le varie compagini nel World Tour 2026.
ITALIANI NEL WORLD TOUR 2026
|
Nr
|
Rider
|
Team
|
1
|
VERGALLITO Luca
|
Alpecin – Deceuninck
|
2
|
GERMANI Lorenzo
|
Groupama – FDJ United
|
3
|
MILAN Matteo
|
Groupama – FDJ United
|
4
|
CONCA Filippo
|
Team Jayco AlUla
|
5
|
COVI Alessandro
|
Team Jayco AlUla
|
6
|
VENDRAME Andrea
|
Team Jayco AlUla
|
7
|
BARONCINI Filippo
|
UAE Team Emirates – XRG
|
8
|
SOBRERO Matteo
|
Lidl – Trek
|
9
|
CONSONNI Simone
|
Lidl – Trek
|
10
|
MOSCA Jacopo
|
Lidl – Trek
|
11
|
BAGIOLI Andrea
|
Lidl – Trek
|
12
|
MILAN Jonathan
|
Lidl – Trek
|
13
|
CICCONE Giulio
|
Lidl – Trek
|
14
|
KAJAMINI Florian Samuel
|
XDS Astana Team
|
15
|
VELASCO Simone
|
XDS Astana Team
|
16
|
MALUCELLI Matteo
|
XDS Astana Team
|
17
|
FORTUNATO Lorenzo
|
XDS Astana Team
|
18
|
TONEATTI Davide
|
XDS Astana Team
|
19
|
ROMELE Alessandro
|
XDS Astana Team
|
20
|
BALLERINI Davide
|
XDS Astana Team
|
21
|
SCARONI Christian
|
XDS Astana Team
|
22
|
BETTIOL Alberto
|
XDS Astana Team
|
23
|
CONCI Nicola
|
XDS Astana Team
|
24
|
ULISSI Diego
|
XDS Astana Team
|
25
|
RACCAGNI NOVIERO Andrea
|
Soudal Quick-Step
|
26
|
GAROFOLI Gianmarco
|
Soudal Quick-Step
|
27
|
DAINESE Alberto
|
Soudal Quick-Step
|
28
|
ZANA Filippo
|
Soudal Quick-Step
|
29
|
AFFINI Edoardo
|
Team Visma | Lease a Bike
|
30
|
MATTIO Pietro
|
Team Visma | Lease a Bike
|
31
|
FIORELLI Filippo
|
Team Visma | Lease a Bike
|
32
|
PIGANZOLI Davide
|
Team Visma | Lease a Bike
|
33
|
MOSCON Gianni
|
Red Bull – BORA – hansgrohe
|
34
|
ALEOTTI Giovanni
|
Red Bull – BORA – hansgrohe
|
35
|
PELLIZZARI Giulio
|
Red Bull – BORA – hansgrohe
|
36
|
CATTANEO Mattia
|
Red Bull – BORA – hansgrohe
|
37
|
GANNA Filippo
|
INEOS Grenadiers
|
38
|
GUALDI Simone
|
Intermarché – Wanty
|
39
|
ROTA Lorenzo
|
Intermarché – Wanty
|
40
|
FORMOLO Davide
|
Movistar Team
|
41
|
MILESI Lorenzo
|
Movistar Team
|
42
|
MORO Manlio
|
Movistar Team
|
43
|
ZAMBANINI Edoardo
|
Bahrain – Victorious
|
44
|
BRUTTOMESSO Alberto
|
Bahrain – Victorious
|
45
|
TIBERI Antonio
|
Bahrain – Victorious
|
46
|
SKERL Daniel
|
Bahrain – Victorious
|
47
|
BORGO Alessandro
|
Bahrain – Victorious
|
48
|
CARUSO Damiano
|
Bahrain – Victorious
|
49
|
AGOSTINACCHIO Mattia
|
EF Education – EasyPost
|
50
|
ALBANESE Vincenzo
|
EF Education – EasyPost
|
51
|
BATTISTELLA Samuele
|
EF Education – EasyPost