Jonas Vingegaard ammette: “Sono tornato a spingere sui pedali come facevo prima della caduta nei Paesi Baschi”

Le condizioni fisiche di Jonas Vingegaard hanno sicuramente condizionato, negli ultimi due anni, le prestazioni di uno dei migliori ciclisti del panorama internazionale. La carriera del danese ha subito uno scossone dopo la grave caduta al Giro dei Paesi Baschi nel 2024, nella quale ha rimediato un pneumotorace e varie fratture.

Da quel momento è partita la veloce riabilitazione del corridore del Team Visma, che lo ha portato a disputare il Tour 2024. In questa stagione, con condizioni ancora non perfette, Vingegaard è comunque riuscito a concludere la Grande Boucle al secondo posto, vincendo poi la prima Vuelta de España della sua carriera. Risultati comunque significativi, nonostante il fisico non fosse lo stesso di prima.

Il nativo di Hillerslev, come riportato da cyclingpro.net, ha infatti dichiarato: “Solo alla fine di questa stagione mi sono reso conto di riuscire a spingere sui pedali nello stesso modo in cui lo facevo prima di quella caduta nei Paesi Baschi. Mi ci è voluto tantissimo tempo per riuscire a tornare a quel livello. Quando ti capitano incidenti come quello che è capitato a me, non sai mai se riuscirai a tornare a com’eri prima. Da adesso in poi spero di poter iniziare a concentrarmi di nuovo sul migliorare e non sul tentativo di tornare a quello che ero stato in grado di esprimere in passato”.