Jannik Sinner si tocca la coscia: cosa è successo nella finale contro Auger-Aliassime

E’ in corso la finale dell’ATP Masters 1000 di Parigi, nella quale Jannik Sinner è in vantaggio di un set, vinto per 6-4, contro il canadese Felix Auger-Aliassime, mentre i due contendenti sono nella fase decisiva del secondo parziale, con l’azzurro che è parso accusare un piccolo problema fisico.

Sul punteggio di 4-4 nel secondo set, con il canadese al servizio ed in vantaggio per 30-0, Sinner è sembrato toccarsi il quadricipite della coscia sinistra, anche se dopo l’episodio è tornato a giocare tranquillamente, vincendo i due scambi seguenti. Alla fine del game, però, il nordamericano ha tenuto la battuta.

Nel nono game, invece, per un attimo Sinner ha dato l’impressione di una leggera zoppia al termine del primo scambio, ma poi ha tenuto la battuta, non dando ulteriormente segni che possano far pensare ad un problema fisico, tanto da aver proseguito il match senza intoppi ulteriori, portando la contesa al tiebreak.