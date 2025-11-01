Jannik Sinner può sorpassare Alcaraz vincendo la finale a Parigi! A quanti punti di vantaggio può arrivare

Nell’ATP Masters 1000 di Parigi Jannik Sinner è giunto in finale e sta approfittando della sconfitta patita all’esordio dallo spagnolo Carlos Alcaraz: domani l’azzurro proverà a tornare in testa al ranking ATP a partire da lunedì 3 novembre, ipotesi che si concretizzerebbe in caso di vittoria contro il canadese Felix Auger-Aliassime.

Nell’aggiornamento della classifica mondiale rilasciato lunedì scorso, infatti, Sinner era a -840 da Alcaraz dopo la vittoria del 500 di Vienna, ma a Parigi era ripartito da -740, dato che lo spagnolo lo scorso anno era uscito agli ottavi a, dovendo scartare 100 punti, mentre l’azzurro aveva saltato il torneo nel 2024, non avendo scarti.

A causa della sconfitta patita all’esordio, Carlos Alcaraz ha incamerato solamente 10 punti per la partecipazione al torneo, salendo a quota 11250, mentre Sinner vincendo quest’oggi e staccando il pass per l’ultimo atto ne ha guadagnati nel complesso 650 da inizio torneo, portandosi a quota 11150, a -100 dall’iberico.

Per operare il sorpasso nel ranking e tornare numero 1 del mondo lunedì prossimo, dunque, Sinner dovrà vincere la finale di domani: in tal caso balzerebbe a quota 11500, con 250 punti di vantaggio sullo spagnolo. In caso di vittoria del canadese nell’ultimo atto, invece, l’iberico resterebbe numero 1 del mondo.

JANNIK SINNER TORNA NUMERO 1 ATP DOPO PARIGI SE…

– Vince la finale contro il canadese Felix Auger-Aliassime

RANKING UFFICIALE 27 OTTOBRE 2025

1 Carlos Alcaraz 11340

2 Jannik Sinner 10500 (-840)

RANKING LIVE 1° NOVEMBRE 2025

1 Carlos Alcaraz 11250

2 Jannik Sinner 11150 (-100)

RANKING 3 NOVEMBRE 2025 IN CASO DI VITTORIA DI SINNER IN FINALE

1 Jannik Sinner 11500 (+250)

2 Carlos Alcaraz 11250

DISTACCO SINNER-ALCARAZ IN BASE ALL’ESITO DELLA FINALE

Sconfitta di Sinner in finale: -100 da Alcaraz

Vittoria di Sinner in finale: +250 su Alcaraz