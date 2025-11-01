Cos’è la late entry con cui Lorenzo Musetti partecipa all’ATP di Atene

Tutti si sono accorti, naturalmente, che Lorenzo Musetti ha deciso di giocare l’ATP 250 di Atene. Non tutti, però, hanno visto che il suo ingresso è stato determinato da qualcosa di diverso rispetto alla tradizionale wild card. Il toscano, infatti, si è iscritto tramite la cosiddetta late entry. Andiamo a vedere che cos’è.

Per tutti gli ATP 250 e il solo ATP 500 di Amburgo, esiste la possibilità per un giocatore di iscriversi in ritardo rispetto al tempo del rilascio dell’entry list del torneo preso in considerazione. Quella è la late entry, sottoposta però a determinate condizioni e soprattutto valida per i giocatori di alta classifica.

In pratica, questo posto è assegnato al giocatore di miglior classifica che ne fa richiesta. Può però capitare che i richiedenti siano due nei top 30, e in quel caso la discrezionalità è tutta del torneo, che può decidere secondo propri criteri chi portare nel proprio campo partenti e chi no.

In buona sostanza, ecco perché Musetti non ha avuto bisogno della wild card per il torneo greco. Gli inviti sono andati al veterano svizzero Stan Wawrinka, al giocatore di casa Stefanos Sakellaridis (unico in tabellone dopo il forfait di Tsitsipas) e al bulgaro classe 2008 Ivan Ivanov, vincitore di Wimbledon e US Open junior quest’anno.