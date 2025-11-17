Jannik Sinner non giocherà una partita per quasi due mesi! Quando lo rivedremo?

Dopo la vittoria di ieri ai danni dello spagnolo Carlos Alcaraz, sconfitto a Torino nella finale del torneo di singolare delle Nitto ATP Finals 2025 di tennis, Jannik Sinner ha posto fine alla propria stagione, dato che l’azzurro, a differenza dell’iberico, non sarà presente a Bologna per le Finali di Coppa Davis.

Il tennista italiano ha dato virtualmente appuntamento alla prossima stagione: nella prima settimana del 2026 non giocherà tornei ATP, né la United Cup, ma è già stato fissato il primo incontro tra Sinner ed Alcaraz, che si incontreranno in un match d’esibizione non ufficiale.

La sfida tra l’azzurro e l’iberico avrà luogo alla Incheon Inspire Arena di Seul, in Corea del Sud, sabato 10 gennaio, a poco più di una settimana dall’inizio degli Australian Open 2026 di tennis. Fino ad allora non ci saranno match che vedranno Jannik Sinner in campo.

PROSSIMO MATCH DI JANNIK SINNER

Esibizione alla Incheon Inspire Arena di Seul, in Corea del Sud

Sabato 10 gennaio 2026: Jannik Sinner (Italia) contro Carlos Alcaraz (Spagna)