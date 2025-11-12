Chi affronterà Sinner in semifinale alle ATP Finals? Fritz in pole, ma Musetti può stravolgere tutto…

Chi affronterà Jannik Sinner nelle semifinali delle ATP Finals 2025? Il n.2 del mondo, grazie alla vittoria in due set contro il tedesco Alexander Zverev (6-4 6-3), ha conquistato l’accesso alle semifinali da primo con un match d’anticipo. E così l’azzurro dovrà attendere quello che accadrà domani nel Gruppo Jimmy Connors per comprendere chi sarà il prossimo avversario.

Se le cose dovessero andare come da pronostico, ovvero le vittorie di Carlos Alcaraz contro Lorenzo Musetti e di Taylor Fritz contro Alex de Minaur, il rivale contro cui l’azzurro giocherebbe sabato 15 novembre sarebbe Fritz. Musetti, in questo ragionamento, può essere la mina vagante.

Il toscano per essere qualificato in semifinale deve necessariamente battere Alcaraz, cosa tutt’altro che semplice, e poi capire cosa avranno fatto nell’incontro pomeridiano Fritz e de Minaur. Lorenzo e lo spagnolo, infatti, giocheranno nella sessione serale, non prima delle 20.30. Di seguito le varie combinazioni:

LORENZO MUSETTI SI QUALIFICA ALLE SEMIFINALI SE…

Batte Alcaraz in due set (sarà primo se de Minaur batte Fritz, sarà secondo se Fritz batte de Minaur), oppure Batte Alcaraz in tre set e de Minaur batte Fritz (sarà primo nel girone)

IN CASO DI VITTORIA DI FRITZ SU DE MINAUR

Musetti deve battere Alcaraz in due set, e sarà comunque secondo nel girone (con Fritz primo ed Alcaraz eliminato)

IN CASO DI VITTORIA DI DE MINAUR SU FRITZ

Musetti deve battere Alcaraz, con qualsiasi punteggio, e sarà comunque primo nel girone (Alcaraz sarà secondo, e già certo della qualificazione prima di scendere in campo)

Da questi incroci, si può comprendere quanto la situazione sia ancora tutta da decidere. Vedremo se i pronostici saranno rispettati, oppure se il carrarino saprà stupire ancora una volta.