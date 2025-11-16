Seguici su
Il giorno leggendario del Brasile: Diogo Moreira e Lucas Pinheiro Braathen diventano eroi nazionali

Lucas Pinheiro Braathen / LaPresse

La data di domenica 16 novembre 2025 resterà nella storia dello sport brasiliano, dato che il Paese sudamericano si è imposto in due sport in cui non ha tradizione, vincendo il primo Mondiale di sempre nel Motomondiale e conquistando la prima vittoria di sempre nello sci alpino e negli sport invernali in assoluto.

In Moto2 a Valencia si è laureato campione del mondo il verdeoro Diogo Moreira, che ha coronato una rimonta nel finale di stagione inarrestabile, con sorpasso messo a segno nelle scorse settimane ai danni dello spagnolo Manuel Gonzalez, a lungo in testa alla classifica ed oggi ko con le gomme nella resa dei conti finale, con il sudamericano campione nonostante un modesto 11° posto.

Ha fatto un Bradbury, per usare un’espressione legata agli sport invernali, invece, Lucas Pinheiro Braathen, che difende i colori del Brasile, Paese della madre, dopo aver lasciato la Norvegia ed essersi fermato un anno: la vittoria nello slalom di Levi non solo è storica per quanto detto in apertura, ma anche perché arriva nella stagione delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: anche se il mondo, anche quello sportivo, è più globalizzato rispetto ai tempi di Bradbury, ed altri ori olimpici invernali sono andati nell’emisfero australe nelle scorse edizioni, il verdeoro potrebbe compiere in Italia un’altra impresa sportiva.

