Hockey ghiaccio: Renon unica italiana vincente nel sabato sera dell’Alps League
Un altro turno della prima fase dell’Alps Hockey League 2025-2026 è andato in archivio, in questo sabato 15 novembre. Serata non positiva per i colori italiani: ecco come sono andate le cose nel dettaglio.
A vincere – in rimonta – è stato solo il Renon, capace di imporsi peraltro 5-2 nel “derby” contro il Gherdeina in una gara decisa dalle reti di Felicetti e Alderson.
Sconfitte in serie invece per: Vipiteno Broncos, sconfitti 4-5 dal Bregenzerwald ai supplementari, Merano, che ha ceduto 4-1 sulla pista del KHL Sisak, Unterland Cavaliers, pesante 2-7 in casa contro i Red Bull Hockey Juniors, e Asiago, andato ko agli shoot out (3-2) contro l’EK Die Zeller Eisbären.
In classifica, quindi: KHL Sisak in prima posizione con 38 punti 18 partite. Prima italiana? L’Asiago con 27 punti in 16 partite disputate, poi tutte le altre formazioni del movimento italico dal 7° al 13° posto.
Si torna in campo giovedì 20 novembre, con ben 5 partite in agenda che riguarderanno le formazioni italiane: spiccano i confronti Unterland Cavaliers-Gherdeina e Cortina-Asiago.