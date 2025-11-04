Hockey ghiaccio, Clara prima dell’European Cup Of Nations: “Un onore indossare la maglia azzurra”

Scalda i motori la Nazionale italiana di hockey su ghiaccio maschile, riunitasi ieri in vista della prima tappa valida per la European Cup Of Nations 2025, prevista questa settimana in quel di Sosnowiec, dove affronteranno rispettivamente Polonia, Gran Bretagna e Slovenia.

Si tratta di un impegno oltremodo importante, in quanto segnerà l’avvicinamento alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, dove l’obiettivo sarà chiaramente quello di ben figurare e di arrivare più in fondo possibile. Un’ambizione che dà motivazione, come confermato dal portiere Damian Clara, giocatore in forza al Brynäs (Sweidsh Hockey League) intercettato dai microfoni della FISG proprio nel day-1 del ritrovo tricolore.

“Momenti come questo mi ricordano l’onore che abbiamo di rappresentare la maglia azzurra, tanti giocatori sono gli stessi dell’ultimo gruppo e ci conosciamo bene. Con loro sto bene insieme dentro e fuori dal ghiaccio, è un piacere fare parte di questa Nazionale – ha detto Clara – (l’European Cup Of Nations) alzerà il livello di queste partite. Non saranno più solo semplici amichevoli ma hanno il formato di un torneo vero e proprio, quindi mi aspetto che tutte le formazioni presenti daranno più valore a ogni cambio. È una competizione che mi piace e crescerà con il tempo”.

Clara ha poi proseguito: “In Svezia sono molto impegnato tra il Campionato Nazionale e la Champions Hockey League ma in testa c’è sempre il pensiero di qualcosa di speciale che mi aspetta. Voglio essere al massimo della forma a febbraio, l’essere già stato incluso nella lista dei sei preselezionati mi dà delle sicurezze in più ma so di non potermi fermare. Sarà comunque un grande onore giocare per l’Italia le Olimpiadi, forse mi capiterà una sola volta nella vita ma spero siano di più”.