Golf: Schenk e Thornberry in vetta alle Bermuda, risale Francesco Molinari

Doppia leadership alle Bermuda a 18 buche dalla conclusione. Sono Adam Schenk e Braden Thornberry a prendere la vetta al Port Royal Golf Course con lo score complessivo di -12. Per l’uno -4 di giornata, per l’altro -2, per entrambi una ghiotta possibilità, quella della prima vittoria sul PGA Tour attraverso due percorsi diversi. Tanta esperienza di lungo corso per il 12° del Masters 2024, possibile degna conclusione di anno per l’uomo che nell’ottobre 2024 vinse il torneo finale sul Korn Ferry Tour.

Terzi assieme sono quattro giocatori: Chandler Phillips, Max McGreevy, il giapponese Takumi Kanaya e il canadese Adam Hadwin (che ricopriva la leadership ieri). Per tutti loro è -11; alle loro spalle da solo l’altro nipponico Rikuya Hoshino a -10.

Interessante anche il novero dei settimi, con Frankie Capan III, Vince Whaley, Noah Goodwein e l’irlandese Seamus Power tutti a -9. E, poiché Power è pur sempre in corsa, vale la pena sottolineare come proprio in questo torneo vinse l’ultima volta sul PGA Tour, tre anni fa.

In casa Italia da registrare la risalita di Francesco Molinari, che con un bel -2 va a -4 ed è 24°, a ulteriore testimonianza di come in queste ultime settimane stia riuscendo a ritrovare un buon piglio. Ed è un buon segnale in vista del 2026. Giornata più negativa per Matteo Manassero, 66° a +3.