Golf, Andrew Novak irrompe al comando nell’RSM Classic a metà gara

I golfisti del PGA Tour continuano a darsi battaglia nel consueto appuntamento del fine settimana. Siamo infatti giunti al termine del secondo round dell’RSM Classic (montepremi 7.6 milioni di dollari), evento nato nel 2010 che si disputa su due differenti percorsi par 70 e par 72. Dopo 36 buche Andrew Novak passa a condurre le operazioni con lo score di -16 (126 colpi). L’americano sigla un ottimo parziale di -7 (9 birdie e 2 bogey) sul Plantation Course risalendo dalla quarta posizione ottenuta nel giro d’esordio.

Per lo statunitense una lunghezza di margine sui connazionali Patrick Rodgers e Michael Thorbjornsen, mentre al quarto posto con il punteggio di -14 troviamo il finlandese Sami Valimaki e l’americano Greyson Sigg. Quest’ultimo è il migliore di giornata grazie ad un superbo -10 piazzato sul Plantation Course che gli consente di fare un balzo di ben 40 posizioni. -13 e sesta piazza in solitaria per lo statunitense John Keefer. Classifica davvero corta con il cut che ha eliminato i golfisti che hanno concluso le prime due tornate con il

punteggio di -6.

Sui percorsi par 70 e par 72 del Sea Island Golf Club di Saint Simons Island (Georgia, Stati Uniti d’America) completano la top ten al settimo posto con lo score di -12 gli statunitensi Hayden Buckley. Eric Cole, Ricky Castillo, J.T. Poston, Quade Cummins ed Andrew Putnam. In tredicesima posizione un nutrito gruppo a -11 composto tra gli altri dal colombiano Nico Echavarria, dal francese Antoine Rozner e dallo svedese Jesper Svensson.

Domani spazio al terzo round che servirà a scremare le maglie di una ristretta leaderboard. Ancora difficile ipotizzare il nome del successore di Maverick McNealy. Il vincitore della passata edizione ha scelto di non difendere il titolo lasciando spazio ad un nuovo ingresso nell’albo d’oro. Appuntamento alle 16.00 italiane circa con i primi tee times di giornata.