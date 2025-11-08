Frederic Vasseur sorride a metà: “Bene con Leclerc, meno con Hamilton. Salto in avanti rispetto a ieri”

Frederic Vasseur analizza quanto avvenuto in casa Ferrari nel corso delle qualifiche Gran Premio di San Paolo, ventunesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Interlagos, dove oggi si era già disputata la Sprint Race, le monoposto di Maranello hanno vissuto un pomeriggio davvero dai due volti. Charles Leclerc ha letteralmente sfiorato la prima fila dello schieramento, mentre Lewis Hamilton ha chiuso anzitempo mestamente nel corso della Q2, collezionando un deludente 13° posto.

Lando Norris prosegue nel suo weekend perfetto e conquista anche la pole position della gara lunga con il tempo di 1:09.511 e 174 millesimi di vantaggio su Andrea Kimi Antonelli, mentre è terzo Charles Leclerc a 294. Quarta posizione per Oscar Piastri a 375 millesimi, quinto Isack Hadjar a 420, mentre è sesto George Russell a 431. Settima posizione per Liam Lawson a 451, quindi ottava per Oliver Bearman a 466, nona per Pierre Gasly e decima per Nico Hulkenberg a 528.

Il team principal della scuderia emiliana inizia la sua analisi dall’equilibrio in pista: “Come mai? Penso che derivi dal fatto che il gruppo si stia sempre più avvicinando. Ormai si parla di decimi tra il primo e il sedicesimo, per cui non appena commetti un piccolo errore, oppure non ti metti nelle condizioni ideali per lanciarti, rischi davvero di venire eliminato già nel Q1 o nel Q2”. (Fonte: Sky Sport).

La Ferrari ieri appariva in difficoltà nella Sprint Qualifying. Oggi, invece, la SF-25, quantomeno quella di Charles Leclerc, si è dimostrato molto più pimpante: “Mi sembra che sia successo quello che abbiamo già visto ad Austin. Tra il venerdì ed il sabato abbiamo messo in scena un ottimo recupero dopo le qualifiche per la Sprint Race poco soddisfacenti. Anche qui ad Interlagos abbiamo saputo compiere passi in avanti importanti. Siamo stati in grado di mettere tutto insieme e fare le cose nella maniera ideale. Ripeto, ormai in questa Formula Uno non si parla di differenze di decimi, ma di centesimi. Cos’abbiamo modificato? Sinceramente oggi ci aspettavamo la pioggia per la gara Sprint ma non è arrivata, per cui in vista delle qualifiche abbiamo semplicemente scelto un carico aerodinamico più basso”.