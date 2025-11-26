Federica Brignone é tornata sugli sci! Primo passo in campo libero verso le Olimpiadi

Federica Brignone è tornata sugli sci! La notizia tanto attesa da tutti gli appassionati italiani è finalmente arrivata. L’incubo per la vincitrice della Coppa del Mondo 2024/2025 è finalmente terminato, con la valdostana che ha scelto gli impianti vicino a casa di Breuil-Cervinia per tornare finalmente sulla neve.

Sono passati 237 giorni dal maledetto 3 aprile, giorno in cui Brignone si è procurata un gravissimo infortunio durante il gigante dei Campionati Italiani. Federica è caduta e la diagnosi è stata durissima: la frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra, oltre alla lesione del crociato sinistro.

Il pensiero è andato ovviamente subito alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 ed è cominciata una vera e propria corsa contro il tempo per la campionessa azzurra. I medici, la federazione e la stessa Federica non si sono mai sbilanciati su una data di rientro, ma è chiaro che la speranza fosse quella di tornare almeno sugli sci prima di dicembre e poi provare a cominciare a fare le gare a gennaio.

Una tabella che al momento sembra essere stata rispettata. I medici hanno dato il loro consenso a questa prima uscita sugli sci ed ora starà all’atleta capire le sensazioni in vista dei prossimi passi verso il pieno recupero. Questo è solo l’inizio di una nuova fase che si spera possa concludersi con Brignone sulle nevi olimpiche di Cortina.