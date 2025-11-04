F1, Toto Wolff incorona Kimi Antonelli: “Un pilota in grado di vincere il titolo mondiale”

Siamo pronti per tuffarci nella fase conclusiva del Mondiale di Formula Uno 2025. Nel caso di Andrea Kimi Antonelli sta per concludersi un primo anno nella massima categoria del motorsport che ha lasciato spunti davvero interessanti. Quasi tutti positivi, anche se le difficoltà, specialmente nella fase centrale del calendario, non sono mancate. Era inevitabile che fosse così per il rookie bolognese classe 2006.

Il suo team principal in Mercedes, Toto Wolff, lo ha spesso difeso e protetto ma, in selezionati momenti, lo ha anche bacchettato, quando necessario. Ora che la stagione sta, invece, volgendo verso il termine, il manager austriaco riserva parole al miele per il pilota italiano: “Kimi ha un futuro a lungo termine con noi. Penso che sia molto difficile entrare in Formula Uno con questa generazione di vetture senza averle guidate. Lui l’ha fatto duellando con piloti che conoscevano le monoposto a effetto suolo già da tempo”. (Fonte: F1.com).

A questo punto cosa aspettarsi dal 2026? Toto Wolff ha le idee chiare: “L’anno prossimo sarà un reset per lui. Ora conosce tutte le piste, sa come gestire la pressione dei media e come lavorare all’interno del team, quindi vedremo il vero Kimi l’anno prossimo. Se potrà diventare campione del mondo nel corso della carriera? Assolutamente sì, non ho dubbi”.

La Mercedes, di pari passo, saprà farsi trovare all’altezza della situazione in occasione della rivoluzione tecnica del prossimo campionato? “Vedremo come andranno le cose. Dove dovremo lavorare soprattutto? È così difficile trovare una correlazione tra il simulatore e la galleria del vento, poi arrivi in ​​pista ed è tutto diverso. Per fare un esempio non ci aspettavamo di essere così competitivi a Singapore, dove ha vinto George Russell, ma lo siamo stati… È un po’ un terno al lotto convivere con questi regolamenti, e tutti i team di testa sembrano soffrire di problemi di correlazione”.