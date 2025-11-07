F1 oggi in tv, GP Brasile 2025: orari FP1 e Qualifiche Sprint, streming, programma Sky e TV8

Oggi, venerdì 7 novembre, prenderà il via il week end del GP del Brasile, 21° appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Si torna a girare, dopo aver messo alle spalle il round di Città del Messico, sulla pista di Interlagos. Un circuito dalle caratteristiche uniche in cui i tecnici saranno costretti a trovare il giusto compromesso per avere una vettura in grado di andar forte nei tratti di grande accelerazione e quelli più guidati.

Sarà un week end molto particolare per la presenza della Sprint Race, la quarta del 2025. Ci sarà un significativo cambio nello schedule già a partire da oggi. Assisteremo a un’unica sessione di prove libere, che precederà la Sprint Qualifying, ovvero il time-attack che determinerà la griglia di partenza della Sprint di domani. Questo significa che non ci sarà troppo tempo per trovare la messa a punto ideale.

La Ferrari spera di avere riscontri confortanti. Il podio in terra messicana di Charles Leclerc ha regalato un sorriso, ma resta chiaro il differenziale rispetto soprattutto alla McLaren. Vedremo cosa accadrà in questo week end, considerando anche il fattore meteorologico.

Il venerdì del GP del Brasile, ventunesimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1, sarà trasmesso in diretta televisiva da Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213) per l’intera copertura. In chiaro su TV8 sarà possibile seguire esclusivamente la differita della Sprint Qualifying. In streaming vi sarà la copertura completa su SkyGo e su NOW a pagamento, mentre in chiaro su TV8.it solo quella del time-attack citato, come detto in differita. OA Sport vi offrirà le DIRETTA LIVE testuali dell’intero programma odierno.

F1 OGGI IN TV

Venerdì 7 novembre (orari italiani)

Ore 15.30-16.30 F1, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213).

Ore 19.30-20.14 F1, Sprint Qualifying – Diretta tv su Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213).

PROGRAMMA GP BRASILE F1 2025: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport F1 (207) Sky Sport 4K (213); TV8 trasmetterà in chiaro e in differita solo le Sprint Qualifying.

Diretta streaming: SkyGo, NOW; TV8.it trasmetterà in chiaro e in differita solo le Sprint Qualifying.

Diretta testuale: OA Sport

F1 SU TV8

Sabato 8 novembre

Ore 12.00-13.15 F1, Sprint Qualifying – Differita tv in chiaro.