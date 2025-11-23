F1, Laurent Mekies: “Tutto quasi perfetto, ottime la strategia e l’esecuzione di Verstappen”

Non può che gongolare Laurent Mekies: il team principal della Red Bull ha espresso grande soddisfazione per la vittoria di Max Verstappen nel GP di Las Vegas, terzultimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1, andato in scena questo fine settimana.

Una volta terminata la gara, il francese ha commentato la prestazione del pilota detentore del titolo, lodando in particolar modo la prima fase: “E’ stato tutto quasi perfetto – ha detto Mekies -, non si poteva chiedere di più. La partenza è stata fantastica, Max ha potuto attaccare Lando, che ha commesso un errore ed è andato largo, e Verstappen ha preso il comando. E poi, per tutti noi, c’è stato un po’ un punto interrogativo: che ritmo avrebbe tenuto ognuno?“.

Il transalpino ha quindi proseguito: “Il passo sembrava abbastanza buono per rimanere lì. Non dovendo difendere troppo. George è stato molto veloce nella fase iniziale della gara, ma poi tutti hanno dovuto fare i conti con il degrado e il graining degli pneumatici. Va fatto un grande complimento a Max ed alla squadra: strategia ed esecuzione sono state ottime“.

Mekies ha quindi chiosato: “La situazione in Qatar è molto diversa da qui. Ci sono il caldo, le curve ad alta velocità: è l’esatto opposto rispetto a Las Vegas. Questa è stata una tappa difficile, perché è unica ed è una delle gare in cui abbiamo sofferto molto l’anno scorso“.