F1, Lando Norris: “Che vittoria! Kimi Antonelli mi ha pressato fino all’ultimo metro”

Lando Norris non può che sorridere dopo aver centrato il successo nella Sprint Race del Gran Premio di San Paolo, ventunesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Interlagos abbiamo assistito ad una gara su distanza ridotta dalle grandi emozioni. Non solo, abbiamo visto anche una bandiera rossa che ha sospeso tutto dopo 8 dei 24 giri previsti perché, dopo la “S” Senna erano andati a muro Oscar Piastri, Franco Colapinto e Nico Hulkenberg. Per il pilota inglese vittoria pesante come il +9 in classifica sul suo compagno di scuderia australiano.

La gara è andata, come detto, a Lando Norris che ha preceduto per 845 millesimi un coriaceo Andrea Kimi Antonelli, mentre completa il podio George Russell a 2.3. Solamente quarto, e mai della partita, Max Verstappen a 4.4, quinto Charles Leclerc a 16.4, sesto Fernando Alonso a 18.3, settimo Lewis Hamilton a 18.6, mentre è ottavo Pierre Gasly a 19.3 con il francese che conquista l’ultimo punticino a disposizione.

Al termine della Sprint Race, il pilota classe 1999, ha raccontato quanto avvenuto in pista nel corso delle interviste di rito: “Una bella vittoria. Bella quanto dura. Sicuramente rende tutto più appagante. Kimi Antonelli mi ha messo sotto pressione fino al traguardo e non mi ha proprio reso la vita facile”.

Lando Norris prosegue: “Ho dovuto spingere fino all’ultimo metro perché ero nella condizione che chi era dietro di me ne aveva di più. Nel complesso ho avuto qualche problemino e spavento. Non solo, il degrado delle gomme non è andato come speravo. Dopo la bandiera rossa abbiamo cambiato gomme dalle medie alle soft. Credevo che le rosse fossero più prestazionali ma non è stato così. Dovremo capire se per colpa delle gomme o perchè le Mercedes hanno fatto un grande lavoro”.