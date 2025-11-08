A che ora la F1 su TV8 oggi 8 novembre, GP Brasile 2025: programma qualifiche, differita in chiaro

Sabato 8 novembre, il Gran Premio di San Paolo di F1 vivrà la sua giornata più densa, poiché ci saranno due sessioni pregnanti e in grado di emettere verdetti. Si comincia nel pomeriggio europeo con la Sprint, nella quale saranno assegnati punti valevoli per il Mondiale. Dopodiché, a ridosso della prima serata, si ripartirà da capo per le qualifiche, atte a determinare un nuovo schieramento di partenza in vista del GP di domenica.

LA DIRETTA LIVE DI SPRINT RACE E QUALIFICHE DI F1 ALLE 15.00 E ALLE 19.00

Pertanto, torniamo ad avere un weekend con la Sprint, situazione che si verifica a corrente alternata in questa fase finale della stagione. D’altronde, il management della Formula 1 ha preso la decisione di concentrare tra ottobre e novembre metà delle mini-gare previste in calendario. Lo scopo è ovvio, tenere vivo l’interesse il più a lungo possibile.

Nel 2024, la Sprint fu appannaggio di Lando Norris (McLaren) davanti al compagno di squadra Oscar Piastri e a Charles Leclerc (Ferrari). Viceversa, il Gran Premio della domenica fu un autentico trionfo di Max Verstappen (Red Bull), che in una gara pesantemente condizionata dal meteo precedette le due sorprendenti Alpine di Esteban Ocon e Pierre Gasly. Cosa accadrà nel 2025? Per scoprirlo non bisogna fare altro che accomodarsi davanti alla TV.

A CHE ORA LA F1 SU TV8 OGGI

Sabato 8 novembre

Ore 13:00 F1, Qualifica Sprint – Differita tv in chiaro.

Ore 14:00 F1, Sprint – Diretta tv in chiaro.

Ore 19:00 F1, Qualifiche – Diretta tv in chiaro.

PALINSESTO GP BRASILE F1 OGGI

TV IN CHIARO –Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente, in chiaro e in diretta, sia le Qualifiche che la Sprint di Interlagos.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà integralmente in diretta gli odierni appuntamenti nel circuito brasiliano. I canali generalisti Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) avranno a loro volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento paulista potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e tramite il servizio streaming on demand NOW. Inoltre il sito internet TV8.it proporrà sprint e qualifiche al medesimo orario in cui saranno trasmesse in TV.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di San Paolo, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

DIRETTE SKY SPORT F1 – SABATO GP BRASILE 2025 (ORARI ITALIANI)

Ore 15.00 – SPRINT su Sky Sport F1 (207), Sky Sport Uno (201)* e Sky Sport 4K (213)*

Ore 19.00 – QUALIFICHE su Sky Sport F1 (207), Sky Sport Uno (201)* e Sky Sport 4K (213)*

* Salvo differenti scelte editoriali dell’azienda dovute a contemporaneità con altri eventi sportivi di rilievo.