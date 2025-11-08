F1, Andrea Kimi Antonelli: “Gara divertente, in qualifica puntiamo allo stesso risultato di ieri”

Si è conclusa con la vittoria di Lando Norris la Sprint Race del Gran Premio di San Paolo 2025, ventunesimo appuntamento del Mondiale F1. Il britannico, partito dalla pole position, ha amministrato la sua gara, difendendosi nel finale dalla pressione di Andrea Kimi Antonelli. Vittoria preziosa per Norris che porta a casa punti importanti in ottica Mondiale.

Secondo posto proprio per un ottimo Andrea Kimi Antonelli (+0.8) che dopo la qualifica di ieri, conferma la piazza d’onore. Completa il podio della gara corta l’altra Mercedes guidata da George Russell (+2.3). La sorpresa della gara Sprint è stato l’errore di Oscar Piastri che ha perso il controllo della sua McLaren andando ad impattare contro le barriere. Zero pesante per l’australiano, costretto domani ad una gara perfetta.

Solo quarto Max Verstappen (+4.4). La Ferrari chiude al quinto posto con Leclerc (+16.4) ed al settimo con Hamilton (+18.6). Ai microfoni di F1 Tv, Andrea Kimi Antonelli ha dichiarato: “È stata una gara divertente con condizioni complesse specialmente in partenza. Abbiamo cercato di mantenere la pressione alta su Lando, ci è mancato qualcosa. Il degrado era alto ed il vento era molto forte. È stata una bella gara. La fiducia c’è, ieri è stato davvero complicato completare il giro avendo commesso qualche errore. Speriamo di raggiungere oggi un risultato migliore”.