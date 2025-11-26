F1, Adrian Newey diventa team principal di Aston Martin: rimpasto per il 2026

Rimpasto in seno alla Aston Martin in vista del Mondiale F1 2026. A partire dalla prossima stagione, infatti, ci sarà una nuova suddivisione dei compiti tra Andy Cowell e Adrian Newey, che durante l’annata agonistica ormai agli sgoccioli hanno ricoperto i ruoli rispettivamente di amministratore delegato e responsabile dell’area tecnica. Da gennaio, invece, si assisterà a un importante cambiamento per la scuderia che, complice anche il cambio di regolamento, punta a inseguire risultati di un certo calibro.

Nello specifico Cowell sarà Chief Strategy Officer, mentre Newey assumerà il ruolo di team principal e manterrà la guida del dipartimento tecnico, comprese le operazioni in pista. Il genio capace di fare la storia con la Red Bull e che ha deciso di sposare la causa della Aston Martin punterà a fare saltare il banco, sfruttando appunto il cambiamento all’orizzonte che potrebbe rimescolare le carte in tavola.

Il sodalizio ha accompagnato la novità con una breve dichiarazione: “Questi cambiamenti strategici sono pensati per garantire che il team dirigenziale sia ben preparato a sfruttare al meglio i propri punti di forza in vista del 2026, una stagione che introdurrà un grande cambiamento tecnico“.