Errani/Paolini-Hsieh/Ostapenko oggi, WTA Finals 2025: orario, tv, programma, streaming

Oggi, lunedì 3 novembre, terza giornata delle WTA Finals 2025. Sul veloce indoor di Riad, in Arabia Saudita, Sara Errani e Jasmine Paolini saranno chiamate al secondo impegno in questo Master di fine anno. Dopo il brillante esordio di due giorni fa, le due azzurre vogliono concedere il bis e mettere sulla bilancia le loro qualità.

Le avversarie in questo caso saranno la taiwanese Hsieh e la lettone Jelena Ostapenko, una coppia che racchiude le letture tattiche dell’asiatica e l’istinto della colpitrice della tennista dell’Est. Rivali che su questa superficie possono essere pericolose, per la loro imprevedibilità.

Le campionesse olimpiche dovranno essere brave a leggere bene le situazioni e a sfruttare i buchi di rendimento soprattutto di Ostapenko, non così dotata in termini di mobilità sul campo. Si spera, in questo contesto, che Paolini sia pienamente efficiente, visti i problemi di salute avuti in avvicinamento a questo evento.

La partita tra Errani/Paolini e Hsieh/Ostapenko, valida per la fase a gironi del doppio delle WTA Finals 2025 a Riad (Arabia Saudita), andrà in scena quest'oggi a partire dalle 13.00 italiane.

ERRANI/PAOLINI – HSIEH/OSTAPENKO WTA FINALS 2025 OGGI

Lunedì 3 novembre

CENTER COURT – Inizio ore 13.00 italiane

Errani / Paolini (1) vs Hsieh / Ostapenko (6)

Non prima delle 15.00 italiane

I. Swiatek (2) vs E. Rybakina (6)

Non prima delle 16.30 italiane

A. Anisimova (4) vs M. Keys (7)

A seguire

Kudermetova / Mertens (4) vs Muhammad / Schuurs (8)

PROGRAMMA ERRANI/PAOLINI-HSIEH/OSTAPENKO WTA FINALS 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), SuperTennis HD

Diretta streaming: SkyGo, NOW, supertennis.tv, SuperTennix

Diretta testuale: OA Sport