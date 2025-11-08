Dove vedere la A1 di volley femminile oggi: orari partite 8 novembre, programma, streaming

Ottava giornata di Serie A1 femminile con due anticipi di grande interesse: alle 20 la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 ospita la Cbf Balducci Hr Macerata al PalaFenera, mentre alle 20.45 la Savino Del Bene Scandicci torna al Pala BigMat di Firenze per affrontare la Volley Bergamo 1991. Due partite che mettono in palio punti pesanti, con squadre in momenti di forma e ambizioni molto diverse.

A Chieri si affrontano due formazioni reduci da successi importanti. Le piemontesi di coach Nicola Negro, quinte in classifica con 14 punti, hanno espugnato Vallefoglia (3-1) mostrando la solita solidità corale. Dopo un avvio difficile, Nervini (18 punti) e Dambrink (15) hanno acceso la fase offensiva, mentre Cekulaev e Gray hanno garantito equilibrio a muro e in ricezione. Chieri, una delle squadre più costanti del campionato, punta ora a consolidare la sua posizione nel gruppo di testa sfruttando il fattore campo e la precisione della sua regista Van Aalen, sempre più leader del sestetto biancoblù. Dall’altra parte, la Cbf Balducci Hr Macerata arriva al confronto in fiducia dopo il sorprendente colpo esterno a Busto Arsizio (3-1). Le marchigiane di coach Lionetti stanno attraversando un ottimo momento: Kokkonen (22 punti) e Decortes (19) hanno trascinato un gruppo che cresce di giornata in giornata, mentre i 9 muri messi a segno contro la Uyba testimoniano un0’ottima organizzazione di gioco. Macerata, settima con 11 punti, cerca un altro risultato di prestigio per confermarsi come la rivelazione della stagione.

A Firenze, la Savino Del Bene Scandicci (seconda in classifica a quota 19) ospita una Bergamo in difficoltà ma mai da sottovalutare. La squadra di Marco Gaspari ha superato in rimonta Novara (3-2) in un match spettacolare, trascinata dalla potenza di Antropova (26 punti) e dall’intensità di Skinner (21). Il gruppo toscano, che ha finora perso solo una gara, continua a esprimere un gioco incisivo e fisico, con la regia esperta di Ognjenovic e l’efficacia al centro di Graziani. Bergamo, tredicesima con 5 punti, deve invece rialzarsi dopo il 3-1 casalingo subito da Conegliano. La squadra di coach Parisi ha mostrato buoni spunti con Kipp (20 punti) e Montalvo (13), ma ha pagato la minore efficacia e continuità di rendimento dal secondo set in poi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle sfide del sabato della ottava giornata di serie A1 di volley femminile.

Sabato 8 novembre

Ore 20.00 Reale Mutua Fenera Chieri ’76 vs CBF Balducci HR Macerata – Diretta streaming su VBTV

Ore 20.45 Savino Del Bene Scandicci vs Bergamo – Diretta Tv su Raisport Hd e Diretta streaming su VBTV e Rai Play