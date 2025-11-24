Dove vedere in tv PGE Budowlani Lodz-Novara, Champions League volley femminile: orario, programma, streaming

La Champions League femminile riparte da Łódź, dove la PGE Budowlani ospita l’Igor Gorgonzola Novara nel debutto del Girone B (martedì 25 novembre, ore 18.00). Una sfida subito ad alta intensità tra due squadre in salute nei rispettivi campionati e decise a indirizzare da subito la corsa verso i quarti. Le polacche arrivano alla prima europea forti del terzo posto nella TAURON Liga, con cinque vittorie in sette giornate e una crescita costante dopo l’unico ko delle ultime settimane. La squadra di Łódź ha costruito il proprio rendimento su un sistema offensivo equilibrato e su una fase break particolarmente efficace, qualità che alzando il livello europeo diventano fondamentali. L’ambiente della Łódź Sport Arena promette di essere caldo e partecipe, in una città che vive la pallavolo con grande passione.

Novara si presenta in Polonia con ambizioni importanti e con un quarto posto in Serie A1 che certifica un avvio di stagione solido: otto vittorie in undici partite e un rendimento in crescita, nonostante qualche inciampo recente. La formazione piemontese ha trovato continuità nel cambio palla e ha messo in mostra un attacco sempre più rodato, sostenuto da un’ottima regia e da una batteria di terminali offensivi di alto livello. In un girone che comprende anche Fenerbahçe e Benfica, partire con un successo esterno avrebbe un peso specifico enorme.

Le alzatrici sono l’esperta Alicija Grabka, classe 1998, al secondo anno al Busowlani dopo aver girato diverse squadre della massima serie polacca e la giovanissima diciottenne Nadia Suda, approdata quest’anno a Lodz dal Wroclaw Volley Under 20. Le opposto sono la brasiliana Bruna Honorio, 36 anni, già da diverse stagioni in Polonia e arrivata dal KS DevelopRes Rzeszów e la solida svizzera Maja Storck, che arriva in Polonia dopo diverse stagioni in in Italia, a Chieri, Pinerolo e, lo scorso anno, prima a Vallefoglia e poi a Talmassons dove non è riuscita ad evitare la retrocessione.

In banda ci sono le polacche Karolina Druzkowska, 24 anni, alla seconda stagione al Budowlani, Aleksandra Wenerska, 31 anni, arrivata lo scorso anno dal Szent Benedek in Ungheria, Paulina Damaske, 24 anni, al secondo anno con la maglia del Budowlani e la rumena Rodica Bueterez, arrivata quest’anno dal CSO Voluntari 2005 nella massima serie rumena. Le centrali sono la serba Sasa Planisec, al secondo anno al Budowlani, arrivata l’estate scorsa dopo una lunga militanza in Turchia, dalla squadra cinese dello Jiangxi Shangrao Aofei e le polacche Joanna Lelonkiewicz, 29 anni, acquistata in estate dal BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała, Agata Milewska, 19 anni, proveniente dall’ITA TOOLS Stal Mielec e Paulina Majkowska, 30 anni, arrivata quest’anno a Lodz dopo la prima stagione della carriera fuori dalla Polonia, al Béziers Volley in Francia. I liberi sono Kornelia Drosdowska, 19 anni, al Budowlani dall’anno scorso e Justyna Lysiak, 26 anni, alla quinta stagione con la maglia del Budowlani.

Il fischio d’inizio è in programma alla ŁÓDŹ Sport Arena alle 18.00 di martedì 25 novembte. La diretta TV sarà disponibile su Sky Sport Arena 204 e su Dazn (visibile anche sul canale 214 di Sky), in streaming la partita si potrà seguire su Now e su Eurovolley tv. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Budowlani Lodz e Igor Gorgonzola Novara

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY FEMMINILE 2025-2026

ŁÓDŹ Sport Arena – Girone B prima giornata

Martedì 25 novembre

Ore 18.00 Budowlani Lodz vs Igor Gorgonzola Novara – Diretta su Sky Sport Arena (204), su Dazn in streaming e sul 214 di Sky, in streaming su Now e su Eurovolley Tv

PROGRAMMA CHAMPIONS LEAGUE 2025-2026 : COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (204), Dazn 1 (214 di Sky)

Diretta streaming: Eurovolley Tv (eurovolley.tv), Now, Dazn

Diretta Live testuale: OA Sport.