Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Granollers/Zeballos, ATP Finals 2025: orario, programma, streaming

Martedì 11 novembre Simone Bolelli e Andrea Vavassori torneranno in campo nella fase a gironi delle ATP Finals 2025 di doppio. Sul veloce indoor dell’Inalpi Arena di Torino, il duo tricolore andrà a caccia di un nuovo successo, dopo l’ottimo esordio contro i britannici Julian Cash e Lloyd Glasspool (n.1 del seeding).

L’emiliano e il piemontese si sono imposti col punteggio di 7-5 6-3, mettendo in mostra un’ottima condizione e trame di gioco ai limiti della perfezione. Sevirà una replica contro la coppia formata dallo spagnolo Marcel Granollers e dall’argentino Horacio Zeballos, vittoriosi nella prima uscita contro i campioni in carica, Tim Puetz e Kevin Krawietz, sullo score di 6-4 4-6 10-6.

Un incontro difficile dal momento che i due azzurri mai si sono imposti nel massimo circuito internazionale contro i due tennisti citati. Si spera che davanti al pubblico di casa ci sia un’inversione di tendenza. Tanto dipenderà dalla capacità di Bolelli e di Vavassori di rispondere, essendo entrambi giocatori dotati di un rovescio a una mano.

La partita tra Bolelli/Vavassori e Granollers/Zeballos andrà in scena martedì 11 novembre (ore 11.30), valida per la fase a gironi delle ATP Finals 2025 di doppio. La copertura televisiva del match sarà garantita da Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

Martedì 11 novembre

INALPI ARENA – Inizio alle 11.30

M. Granollers / H. Zeballos (3) vs S. Bolelli / A. Vavassori

Non prima delle 14.00

C. Alcaraz (1) vs T. Fritz (6)

Non prima delle 18.00

J. Cash/L. Glasspool (1) vs K. Krawietz / T. Puetz (6)

Non prima delle 20.30

L. Musetti (9) vs A. de Minaur (7)

PROGRAMMA BOLELLI/VAVASSORI-GRANOLLERS/ZEBALLOS ATP FINALS 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: SkyGo, NOW e Tennis Tv

Diretta Live testuale: OA Sport