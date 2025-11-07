Dove vedere in tv Anadolu Efes-Olimpia Milano oggi, Eurolega basket 2026: orario, programma, streaming

Appuntamento oggi per il nono turno dell’Eurolega 2025-2026 e questa sera per l’Olimpia Milano impegno esterno contro i turchi dell’Efes. Milano arriva dopo il ko in campionato contro Brescia, mentre in Europa settimana scorsa i ragazzi di Ettore Messina avevano ritrovato la vittoria contro Parigi.

Sfida importantissima per entrambe le formazioni, con Efes e Milano appaiate in classifica con 3 vittorie e 5 sconfitte, appena fuori dalla zona play-in. Un successo significa per turchi e lombardi rilanciarsi in Europa e mettere nel mirino le zone nobili della classifica, mentre un ko significa continuare a essere obbligati a rincorrere in un avvio di stagione dove sono già stati lasciati per strada troppi punti.

Palla a due che verrà alzata al Turkcell Basketball Development Center di Istanbul questa sera, venerdì 7 novembre, alle ore 18:30. Diretta TV garantita da Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Basket (canale 205), con la diretta streaming disponibile su SkyGO e Now TV. Ci sarà anche OA Sport con la diretta Live testuale, per non farvi perdere davvero nulla della sfida dell’EA7 Emporio Armani Milano.

CALENDARIO EUROLEGA BASKET 2026

Venerdì 7 novembre

Ore 18:30 Anadolu Efes-EA7 Emporio Armani Milano – Diretta TV su Sky Sport Uno (Canale 201) e Sky Sport Basket (canale 205)

