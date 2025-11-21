Tutte le sfaccettature del ciclismo professionistico finiscono sotto i riflettori in una nuova puntata ricca di spunti di Bike Today. Dall’allenamento all’alimentazione, passando per la gestione della condizione fisica e dei momenti chiave della stagione: è questo il viaggio che compiamo insieme a Matteo Malucelli, l’italiano più vincente dell’anno dopo Jonathan Milan. Il velocista romagnolo apre il suo mondo ai microfoni di Gianluca Giardini, raccontando una stagione intensa, vissuta fra crescita personale e confronti ad altissimo livello. Dai ritmi serrati dei ritiri alle scelte nutrizionali che possono cambiare una corsa, dalle sensazioni in volata alla pressione che si respira nei grandi appuntamenti: Malucelli offre un ritratto autentico e appassionato di cosa significhi vivere davvero dentro il gruppo. Non manca un passaggio su uno dei fenomeni assoluti del ciclismo contemporaneo, Tadej Pogacar, protagonista di una stagione straordinaria che continua a riscrivere i confini del possibile. Tra analisi tecniche, considerazioni sulla preparazione e sguardi verso il futuro, emergono riflessioni che illuminano il lavoro dei professionisti quando non sono sotto i riflettori. Un’intervista che scorre veloce come una volata, e che mostra tutta la passione, la dedizione e la fame di ciclismo di un atleta che vive lo sport con autenticità e determinazione. #BikeToday #OASport #Ciclismo #CyclingLife #MatteoMalucelli #JonathanMilan #TadejPogacar #CiclismoPro #Intervista #AllenamentoCiclismo #NutrizioneSportiva #CondizioneFisica #Volata #CiclismoItaliano #ProCycling