Curling, l’Italia sfiderà la Svizzera in semifinale agli Europei. Ko ininfluente con la Scozia

L’Italia ha chiuso con una sconfitta la propria avventura nel round robin degli Europei 2025 di curling maschile, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Lohja (Finlandia). La nostra Nazionale ha perso contro la Scozia per 8-5 e ha concluso la fase a gironi al terzo posto con sei vittorie conquistate in none partite disputate, alle spalle proprio degli imbattuti britannici (9-0) e della Svizzera (7-2).

Joel Retornaz e compagni erano già da ieri certi della qualificazione alle semifinali, oggi hanno conosciuto l’identità dell’avversaria nella sfida in programma venerdì 28 novembre (ore 08.00): il quartetto tricolore se la dovrà vedere contro la Svizzera in un incontro che si preannuncia equilibrato e intenso, con in palio l’ammissione all’atto conclusivo da disputare contro la vincente di Scozia-Svezia.

LA CRONACA DI ITALIA-SCOZIA

Lo skip Joel Retornaz, il third Amos Mosaner, il second Sebastiano Arman e il vice Mattia Giovanella hanno optato per una mano nulla in avvio e hanno poi marcato un punto nel second end, ma Bruce Mouat e compagni hanno mostrato i muscoli nella terza frazione e hanno messo a segno tre punti che hanno messo seriamente in difficoltà il quartetto tricolore (1-3).

La nostra Nazionale accorcia le distanze con un punto di sostanza nel quarto gioco (2-3), ma la caratura dei Campioni del Mondo emerge in maniera nitida a cavallo dell’intervallo: prima gestiscono bene il martello (2-4) e poi strappano la mano agli azzurri, portando a casa il punto che vale il 5-2 e dà un nuovo volto all’incontro, costringendo Retornaz e compagni a inseguire.

L’ardore dell’Italia si palesa nel settimo end, con due punti che tengono viva la partita (4-5). A seguire un botta e risposta da un punto a testa, che porta la Scozia sul 6-5 alla vigilia del decimo parziale, dove ha peraltro il vantaggio dell’ultimo tiro. I britannici sono implacabili, siglano due punti e chiudono da imbattuti il loro cammino nel round robin, mentre gli azzurri terminano in terza piazza.

RISULTATI EUROPEI CURLING OGGI

Svezia vs Austria 7-5

Germania vs Polonia 6-5

Svizzera vs Norvegia 8-4

Scozia vs Italia 8-5

Danimarca vs Cechia

CLASSIFICA EUROPEI CURLING

1. Scozia 9 vittorie

2. Svizzera 7 vittorie

3. Italia 6 vittorie

4. Svezia 6 vittorie

5. Germania 6 vittorie

6. Cechia 4 vittorie

7. Polonia 3 vittorie

8. Norvegia 2 vittorie

9. Danimarca 2 vittorie

10. Austria 0 vittorie

TABELLONE SEMIFINALI EUROPEI CURLING

[1] Svezia vs [4] Svezia

[2] Svizzera vs [3] Italia